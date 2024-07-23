台灣首發全新策略 摩根大美國領先收成基金以三大收益來源駕馭市況

摩根專門為台灣投資人量身訂做的全新商品，摩根大美國領先收成多重資產基金即將開始募集，以「追成長」、「追收益」與「低波動」為目標，努力滿足投資人對成長與收益愈來愈挑剔的投資期待。

摩根投信董事長唐德瑜表示，過去幾年來金融市場變化多端，雖然產品愈來愈多元，但投資難度也明顯增加，所以一直在觀察台灣投資人的偏好，並思考如何集結集團的資源和強項，滿足台灣投資人的需求。

唐德瑜說，在資產管理領域，競爭愈來愈激烈，但摩根追求的向來都是做到「最好」，並不是做到「最大」。經過二年的努力與整合，終於推出摩根大美國領先收成多重資產基金，以滿足台灣投資人對收益愈來愈嚴格的需求。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，摩根推出這檔基金的目的，並不單純只訴求收益，而是要在「美國多重資產」的世界裡，透過優質的投資標的與配置策略，去滿足台灣投資人既要追求成長、也要低波動、更要滿足收益的三重期待，所以無論是標的選擇還是配置策略，都能反映摩根對美國資產獨特的在地與研究優勢。

楊若萱指出，摩根大美國領先收成多重資產基金是一檔聚焦在美國的多重資產型的基金，很適合作為投資人的核心配置，在收益策略上，配置約40%的比重在美國高品質成長股票，並同時搭配「掩護性買權」的操作，打造出一種無論市場變化，這個約莫40%的股票部位，都能替投資人爭取創造收益的機會。

此外，這檔基金在「美國企業債」配置約40%的部位，採取非投資等級債與投資等級債互為搭配的策略，替投資組合創造穩定收益與降低波動的功效。尤其是在美國整體利率環境已經進入高原期的當下，這種配置方式可以替投資人鎖定較為平穩的收益來源，若聯準會未來降息，甚至還有機會帶來資本利得的空間。

更特別的是，這檔基金對於包含REITs與基礎建設股票在內的美國實質資產股票，也額外配置約20%的部位。楊若萱補充，在資產類別中，實質資產股票的收益來源其實更接近另類資產，它與傳統股債之間的關聯度雖然較低，但整體收益率卻也相當吸引人；無論景氣與市場好壞，提供一定的收益基礎。

楊若萱指出，摩根大美國領先收成多重資產基金對鎖定的三類資產「股票、債券、實質資產股票」採取約4：4：2的配置比例。根據摩根投資團隊的實際回測，發現從自2000年以來，以4：4：2配置比例投資之相關指數，其年化報酬率可達8.2%，不但領先傳統股債6：4配置指數的6.6%，甚至還領先純美股指數的7.4%。

楊若萱進一步說明，儘管這種4：4：2的指數配置策略，在同一期間的波動度會略為高於傳統的股債6：4指數配置，但它經風險調整後的報酬卻可以達到0.65，不但領先傳統股債6：4指數配置比的0.58，更勝過純美股指數的0.39；可見從長期投資的角度考量，這種策略不但很適合「準」退休族與退休族，也適合給所有的小資族與上班族。

楊若萱表示，今年正逢美國大選年，政治雜音對市場的干擾已明顯增加，聯準會在下半年的利率動向仍晦暗不明，再加上美股在上半年強勁的漲勢，這些都讓投資人對下半年的市場走勢開始出現觀望態度。儘管如此，楊若萱分析，全球經濟目前仍處於擴張狀態，風險性資產仍有相當多元的投資機會，因此更顯得多重資產配置的重要性。