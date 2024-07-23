台新銀行東京分行日籍行長：美元降息 銀行可望獲利更多

美國聯準會一旦降息，本國銀行海外分行受惠更大。台新銀行東京分行提前在2年半就已獲利，可說超前達標，展望未來獲利前景，除了台積電設廠效應可望帶動更多業務量之外，行長高森幸太郎表示，聯準會若降息：「美元資金成本降低之後，可以賺更多！」因為現在聯貸案都以美元為主，降息有助於降低資金成本。

台新銀行東京分行能提早到二年半獲利，國人赴日本投資不動產的熱潮可說功不可沒，高森幸太郎表示，東京分行能提早獲利，除了聯貸案加持，台灣赴日投資不動產熱潮也大有加持，而目前台新東京分行和同業的合作，在不動產相關案件上，主要也和台商企業赴日投資要找土地、廠房有關。

台資銀行在海外既合作，又競爭的關係，在日本可以得到充份的寫照。高森幸太郎指出，東京分行成立八年來，和同業之間一且有密切的合作，尤其是國際聯貸案，台新和玉山、中信銀等在當地的據點，都有良好的合作關係。

至於八大行庫，包括兆豐、台銀、一銀、彰銀、台企銀都有東京分行，不過相較於民營行庫在日本的合作，公股行庫則較自成一格，主要以公股體系裡的東京分行為互相合作的對象。

此外，由於國銀台資銀行在日本，也都以「分行」為主要設置型態，因此授信額度常常會「滿出來」，高森指出，這個時候，就會互相介紹客戶到對方銀行，讓客戶能即時獲得服務不斷炊，也更信賴銀行。