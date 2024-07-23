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統一投信22檔基金上架將來銀行 享0申購手續費優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球股市氣勢如虹，在AI大浪潮襲捲之下，加上今年可望降息的預期，長線多頭行情值得期待。「淨值王製造機」統一投信將攜手「純網銀」將來銀行NEXT BANK，即日起於將來銀行App上架包括台股基金淨值前三強，以及多檔海外科技主題和大中華等共22檔優質基金，皆可享0申購手續費、信託管理費優惠，投資大眾可藉此搶攻全球趨勢財。

今年股市百花齊放，在市場處於高位階之際，投資人應該更慎重選擇理財的核心部位，由於選股難度升高，正是進場布局追求更高報酬的主動式基金之最佳時機。統一投信以金獎團隊聞名，專業的投研團隊打造出許多績效亮眼的旗艦級共同基金，包括台股股票型基金淨值前三名的統一全天候基金、統一奔騰基金及統一黑馬基金。其中，統一奔騰基金不僅居后冠，也是科技股基金淨值王，而這三檔在將來銀行都買得到。

除了將上架統一投信高淨值的台股基金，在將來銀行還可以買到全球、亞洲、大中華股票型基金，如：統一全球新科技基金、統一新亞洲科技能源基金、統一大中華中小基金，都是統一投信旗下強戰力基金。

統一投信旗下專業的金獎團隊不論在境內外基金，長線都創造了絕佳的超額報酬，特別是主動式台股基金，不但是統一投信規模最大的類別，也是同類別規模第二大的基金公司。統一投信也是長線投資人最愛的基金公司，根據投信投顧公會資料，自2020年4月以來，連續每月蟬聯定期定額月扣款金額、人數及筆數冠軍，穩坐定期定額「三冠王」寶座。在純網銀蔚為風潮之際，透過將來銀行選擇統一投信優質的主動式基金，可望輕鬆成為投資人放大財富的神隊友。

展望後市，統一投信表示，美國通膨保持降溫趨勢，就業市場也開始放緩，先前聯準會主席鮑爾也在國會聽證會釋出偏鴿訊號，使市場預期聯準會9月降息機率上升。基本面來說，隨著庫存調整結束，廠商補庫存動能提升，目前已不再只有AI相關廠商表現亮眼，而是各產業全面復甦。降息有望提升股市評價空間，加上美國及台灣經濟穩健成長，使股市多頭格局不變。

台股 將來銀行 淨值

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