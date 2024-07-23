永豐金證券攜手街口、全盈+PAY 打造無所不在的投資生態圈

看準電子支付市場2,800萬使用者的龐大商機，永豐金證券宣布攜手街口支付、全盈+PAY，兩大領導品牌，擴展生態圈應用場景，即日起透過兩大電支App廣宣版位，就可以完成永豐金證券線上開戶，並即可領取最高1,500元的電支回饋點數。永豐金證券要打造無所不在的投資生態圈，優化客戶的投資體驗，讓理財更簡單。

根據金管會統計，去年全年民間消費非現金支付比重突破65%，電子支付交易金額高達7.27兆元，民眾消費習性與支付模式持續數位化。各大電子支付品牌中，街口支付2023年市占第一，目前用戶數突破650萬大關；全盈+PAY是2023年用戶成長王，2023全年用戶人數成長逾190萬人，年成長率高達91.2%。

永豐金證券為首家與「街口支付」、「全盈+PAY」攜手的證券商，希望藉著此次合作投資更貼近民眾的生活場景，提供投資人更便捷的投資體驗。即日起至年底12/31止，「街口支付」與「全盈+PAY」的用戶只要透過APP專屬廣宣入口，即可串連永豐金證券一站式開戶服務。

透過這兩家電支App串連完成永豐金證券線上新開證券戶，還可獲得100元的電支回饋點數（若使用街口支付APP線上新開戶即贈街口幣100元，使用全盈+PAY APP則贈等值新臺幣100元之「全家」Fa點30,000點，每一身分證字號限領乙次，重覆開戶不列入計算）。

此外，完成新開戶的投資人若當月台股電子成交金額滿88萬，每月均可再獲得電支回饋點數等值新台幣250元，活動時間六個月，總計最高可領1,500元。為更貼近客戶在電子支付APP使用習慣，針對尚未有銀行帳戶的投資人，可以在一個申請流程中完5個帳戶的開立，包括永豐銀行DAWHO台幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託帳戶。

若投資人已有習慣使用的銀行帳戶，則可透過「資金管理帳戶」服務，只要擁有17家銀行任一帳戶（土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、兆豐銀行、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、台新銀行、中國信託、凱基銀行、台灣企銀）且開通網銀功能，即可將自己常用的銀行戶，約定客戶現有存款帳號，作為台股證券出入金帳戶使用。