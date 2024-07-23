快訊

不斷更新／中颱凱米來勢洶洶！最新動向、影響地區一次看

板殯火化場技工爆集體收賄 領班帶頭…21人貪逾3千萬遭判刑

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？一次看中華隊奪牌焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電供應鏈移到九州帶動業務 台新銀福岡支行目標在三年內獲利

聯合報／ 特派記者朱漢崙／福岡即時報導
台新銀行今日在福岡大倉酒店召開福岡支行開幕慶祝酒會前台日記者會，由台新銀行新任總經理林淑真（中）、東京分行行長高森幸太郎（左）、福岡支行行長王柏璋共同出席。記者朱漢崙/攝影
台新銀行今日在福岡大倉酒店召開福岡支行開幕慶祝酒會前台日記者會，由台新銀行新任總經理林淑真（中）、東京分行行長高森幸太郎（左）、福岡支行行長王柏璋共同出席。記者朱漢崙/攝影

台新銀行福岡支行今日舉辦開幕酒會，並在酒會前舉行台日媒體記者會，台新分行首度對外揭露，東京分行成立八年至今，累積總資產已超過1300億日圓，對於福岡支行何時獲利？台新銀總經理林淑真指出，原本台新銀行的海外分行，最少5年內一定要賺錢，但在東京分行已提前在成立第三年就開始獲利，他並開出對福岡支行的獲利目標：「成立之後三年，一定要開始獲利！」

另外對於日本總資產的成長，林淑真也明確表示，希望未來都有雙位數的成長。

彬淑真指出，由於很多台積電供應鏈移到九州，所以應接不暇，日本半導體業也漸漸向九州靠攏，因此業務量不是問題。

相較於玉山銀行與台灣銀行已相繼進駐日本，對於台新銀行的競爭強項，福岡支行行長王柏璋指出，東京分行2016年開業，玉山銀行是在2017年開業，此次玉山福岡分行，彼此有各自的合作群，台資銀行之間，彼此合作又競爭。對於和當地銀行的策略合作，王柏璋也具體表示，福岡銀行、肥後，西日本城市銀行，都是重要合作對象，可在台商客戶及日本本地客戶之間的客源，互相合作交流。

台新東京分行行長高森幸太郎補充，台灣銀行由於只設辦事處，因此，不能在當地作營業活動，而台新和玉山銀行之間已有業務合作關係，主要在不動產投資時，雙方一起去提出計畫爭取案件。對於和日本當地銀行合作，例如，台灣企業來日本，向地方銀行進行貸款時，當地銀行對台灣的中小企業，較沒有辦法充分調查中小企狀況，因此，台新會受託幫當地銀行進行偵信，找土地、建工廠、找員工宿舍時，台新就會透過日本的銀行，找足夠的資訊雙方互補。

對於海外布局，林淑真表示，目前已有11個據點：「未來東南亞地區仍為台新的重點！」因為銀行要跟著台商前進，所以未來三年目標仍會以東南亞為主，正在看的點仍以東南亞為主。至於個人金融，她表示，已把副執行長包國儀升任為執行長，未來在個金業務上，將尊重執行長的策略，她也指出，個金在經營信用卡或財管目前推動成果良好，上月也推出台新卡的優惠，日韓美歐在暑假的優惠。

林淑真指出，目前在台灣擁有101個分行，海外的部分，近20年在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國大陸及泰國，共9個國家設有11個海外據點。2016年台新銀設立日本東京分行，並在今年4月23日迎來日本第二個據點，即福岡支行。

林淑真指出，台、日雙方在經濟貿易往來緊密連結，也是彼此前5大的貿易夥伴國。近年來因為台積電在九州熊本設廠，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，成為半導體公司設廠的首選之地。特別是福岡作為九州地區的經濟中心之一，不僅擁有發達的交通運輸，還有先進的產業基礎設施，使福岡成為有利於企業發展和投資的地點。

她也指出，福岡支行營業項目多元，台新銀以福岡為中心，服務西日本及九州地區的台灣自然人、法人及日本當地企業，並與東京分行密切合作，提供日本地區客戶整體的服務。未來也會積極地整合台新銀行在海內、外地區的金融網絡，提供更全方位的服務。

高森幸太郎指出，對於台積電進駐熊本，台灣人的想法也許比日本更為正面，因為台灣人認為九州是務必快速發展的地方，很多企業進駐、擴張就業人口激增，道路機場等基礎設施更完善，就業人口激增，家屬也增加，隨人口增加也將對住房、零售、飲食、教學等帶來正面的影響。

台新銀行新任總經理林淑真於今日在福岡大倉酒店召開的福岡支行開幕慶祝酒會前的台日記者會上，首度公開亮相。記者朱漢崙/攝影
台新銀行新任總經理林淑真於今日在福岡大倉酒店召開的福岡支行開幕慶祝酒會前的台日記者會上，首度公開亮相。記者朱漢崙/攝影

台新 日本 福岡

延伸閱讀

日本動畫「哆啦A夢」大雄聲優辭世 小原乃梨子享壽88歲

搭郵輪出國夯！日本沖繩航程奪熱賣冠軍 2025「迪士尼探險號」啟航快卡位

台積電最後一盤爆6,369張買單 收979元、市值25.38兆

台積電技術稱霸全球…為何美國學不來？ 內行人曝背後真相

相關新聞

台積電供應鏈移到九州帶動業務 台新銀福岡支行目標在三年內獲利

台新銀行福岡支行今日舉辦開幕酒會，並在酒會前舉行台日媒體記者會，台新分行首度對外揭露，東京分行成立八年至今，累積總資產已...

房貸餘額暴增9千億！傳銀行拒收新案 專家：借錢恐變難變貴

近一年房市交易火熱，讓房貸餘額短短一年時間暴增9,304億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，市場傳出，部分銀行放款動作已...

台新銀行東京分行日籍行長：美元降息 銀行可望獲利更多

美國聯準會一旦降息，本國銀行海外分行受惠更大。台新銀行東京分行提前在2年半就已獲利，可說超前達標，展望未來獲利前景，除了...

火熱房市恐面臨釜底抽薪 銀行借錢漸變貴

受到過去一年房市交易火熱影響，房貸餘額一年時間暴增9304億元，部分銀行放款水位逼近紅線，放款動作轉趨保守，市場傳出不收...

外資買股交割款得提前到位 金管會提兩解方

MSCI向證交所表示，台股交割周期是採T+2，惟實務上，外資仍被要求得提前在成交日後次一營業日（T+1）匯入交割款，金管...

拜登退選效應 22日股匯雙殺

美國前總統川普上周有關美中貿易與晶片產業等發言造成台股下挫，昨天美國總統拜登宣布退選更增添不確定性，台股大跌六一二點，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。