台積電供應鏈移到九州帶動業務 台新銀福岡支行目標在三年內獲利

台新銀行福岡支行今日舉辦開幕酒會，並在酒會前舉行台日媒體記者會，台新分行首度對外揭露，東京分行成立八年至今，累積總資產已超過1300億日圓，對於福岡支行何時獲利？台新銀總經理林淑真指出，原本台新銀行的海外分行，最少5年內一定要賺錢，但在東京分行已提前在成立第三年就開始獲利，他並開出對福岡支行的獲利目標：「成立之後三年，一定要開始獲利！」

另外對於日本總資產的成長，林淑真也明確表示，希望未來都有雙位數的成長。

彬淑真指出，由於很多台積電供應鏈移到九州，所以應接不暇，日本半導體業也漸漸向九州靠攏，因此業務量不是問題。

相較於玉山銀行與台灣銀行已相繼進駐日本，對於台新銀行的競爭強項，福岡支行行長王柏璋指出，東京分行2016年開業，玉山銀行是在2017年開業，此次玉山福岡分行，彼此有各自的合作群，台資銀行之間，彼此合作又競爭。對於和當地銀行的策略合作，王柏璋也具體表示，福岡銀行、肥後，西日本城市銀行，都是重要合作對象，可在台商客戶及日本本地客戶之間的客源，互相合作交流。

台新東京分行行長高森幸太郎補充，台灣銀行由於只設辦事處，因此，不能在當地作營業活動，而台新和玉山銀行之間已有業務合作關係，主要在不動產投資時，雙方一起去提出計畫爭取案件。對於和日本當地銀行合作，例如，台灣企業來日本，向地方銀行進行貸款時，當地銀行對台灣的中小企業，較沒有辦法充分調查中小企狀況，因此，台新會受託幫當地銀行進行偵信，找土地、建工廠、找員工宿舍時，台新就會透過日本的銀行，找足夠的資訊雙方互補。

對於海外布局，林淑真表示，目前已有11個據點：「未來東南亞地區仍為台新的重點！」因為銀行要跟著台商前進，所以未來三年目標仍會以東南亞為主，正在看的點仍以東南亞為主。至於個人金融，她表示，已把副執行長包國儀升任為執行長，未來在個金業務上，將尊重執行長的策略，她也指出，個金在經營信用卡或財管目前推動成果良好，上月也推出台新卡的優惠，日韓美歐在暑假的優惠。

林淑真指出，目前在台灣擁有101個分行，海外的部分，近20年在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國大陸及泰國，共9個國家設有11個海外據點。2016年台新銀設立日本東京分行，並在今年4月23日迎來日本第二個據點，即福岡支行。

林淑真指出，台、日雙方在經濟貿易往來緊密連結，也是彼此前5大的貿易夥伴國。近年來因為台積電在九州熊本設廠，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，成為半導體公司設廠的首選之地。特別是福岡作為九州地區的經濟中心之一，不僅擁有發達的交通運輸，還有先進的產業基礎設施，使福岡成為有利於企業發展和投資的地點。

她也指出，福岡支行營業項目多元，台新銀以福岡為中心，服務西日本及九州地區的台灣自然人、法人及日本當地企業，並與東京分行密切合作，提供日本地區客戶整體的服務。未來也會積極地整合台新銀行在海內、外地區的金融網絡，提供更全方位的服務。