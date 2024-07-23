MSCI發布130支新指數 鞏固私募市場領導地位

全球領先的投資決策支持工具和服務提供者MSCI 今天宣布推出MSCI私募資本指數系列，推進公司在促進全球私募市場透明度與創新方面的承諾。

隨著投資者對私募市場的興趣日增，獲取高品質的數據並採用統一標準來衡量私募資本基金和投資組合的表現，對於作出清晰的投資決策至關重要。基於在提高各資產類別透明度及引入數據和解決方案上的獨立性和專識，MSCI構建了私募資本指數系列，以滿足投資者的需求。

該私募資本指數系列基於總市值超過11兆美元的私募資本基金構成，採用MSCI透明的方法論及經過嚴格驗證的數據。系列中的130支指數涵蓋私募股權、私募信貸、私募房地產、私募基礎設施和私募自然資源領域，不僅是對MSCI現有逾80支實質資產基金和房地產指數的有效補充，還為投資者提供了全面視角，以瞭解全球私募市場以及私募實質資產投資的風險範疇。這些私募資本指數與MSCI的股票和固定收益指數相輔相成，為投資者的投資組合提供了多元資產視角。

機構投資者可以運用這些指數來滿足其獨特的投資委託需求，從而實現其長期財務目標。同時，該指數系列將為資產所有者提供深入詳細的洞察，助其實現戰略資產配置。

MSCI董事長兼執行長亨利·費南德斯（Henry Fernandez）表示：「投資者需要能夠助其駕馭複雜私募市場及把握新投資機遇的工具。MSCI的私募資本指數系列基於高品質且經驗證的數據，以及行業領先的指數方法論構建，由此讓投資者清晰掌握其投資情況。」

作為指數行業的領軍者，MSCI擁有超過50年的研究和專業知識積累，並提供前沿的定製基準解決方案，旨在支援資產配置分析、提供詳細的表現報告和穩健的風險管理，以滿足投資者獨特的投資策略和目標。