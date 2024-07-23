元富證券FB粉專嶄新開張 加倍抽奧運免費看
新光金控旗下元富證券臉書粉絲專頁嶄新登場，首波活動搭上奧運熱，7月23日臉書開張當天將抽出10組愛爾達電視ELTA.tv免費觀看序號，隨著賽事火熱進行，緊接著連續三周「加倍抽」，第一周抽20組、第二周抽40組、第三周抽80組愛爾達電視ELTA.tv免費觀看序號。後續也將不定期推出如momo幣、美妝券、餐飲優惠券等抽獎活動回饋粉絲。即日起，敬請辨明元富證券唯一官方臉書粉絲專頁按讚及追蹤https://nmls.pse.is/67yd6y，才能接收官方正確訊息及享有好康活動。
近年，網路詐騙手法越來越多元，元富證券臉書粉絲專頁日前無故消失，不論是搜尋或點進原粉絲專頁網址完全看不見貼文。然而，網路卻出現多起不法人士冒用元富證券企業識別及照片，設立偽冒臉書粉絲專頁。元富證券申訴恢復粉絲專頁未果後，決定重新開始以嶄新視覺設計歡慶登場，並同步推出一系列豐富多元的抽獎活動與粉絲同樂。元富證券配合主管機關積極打詐，提醒民眾切勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件、簡訊或網頁廣告內容，敬請辨明元富證券官方網站、APP、社群媒體及通訊軟體帳號之真偽，並詳加查證訊息內容。若發現有可疑或不明管道之訊息，可檢具相關事證向警政署165反詐欺專線請求協助，以免權益受損。
此外，「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動期間為6月1日至12月31日，只要至元富證券活動網頁完成開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 3個月收看序號，可於序號時間內自由觀看全頻道的體育賽事、直播、戲劇、綜藝節目等。完成首筆交易，元富加碼送愛爾達購物網200元購物金，商品多元包括NBA、MLB周邊商品、公仔，及體育用品，全方位滿足體育迷的購物需求。此外，交易滿額台股電子下單每達100萬元再送愛爾達電視ELTA.tv 一個月收看序號。
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