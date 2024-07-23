旅遊神卡海外最高15%回饋 LINE Pay 平台申辦加碼贈點數

暑假正逢國內外旅遊旺季，銀行也持續推出刷卡優惠，富邦J卡祭出日韓旅遊限時最高15%，永豐DAWAY卡推出日韓泰越海外實體消費最高享6％回饋，助攻新戶辦卡享高額回饋，LINE Pay信用卡平台宣布新戶申辦10家指定銀行信用卡片，加碼贈最高可得LINE POINTS 500點。

LINE Pay提供用戶日常所需的生活金融服務，「信用卡平台」集結各銀行熱門信用卡資訊，讓用戶可以在LINE Pay平台就能一站查詢瀏覽各家銀行最新信用卡回饋權益，並可一鍵連結至銀行網站快速申辦；自「信用卡平台」推出來以來，已攜手15家銀行提供超過27種信用卡方案，提供用戶多元便利的信用卡申辦選擇。

加碼回饋用戶，LINE Pay信用卡平台宣布，即日起至9月底止，新戶透過平台申辦中國信託銀行、永豐銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、滙豐銀行、遠東商銀、聯邦銀行共10家銀行之指定信用卡，綁定LINE Pay並完成單筆交易滿800元，即可獲LINE POINTS400點，7月底前若申辦玉山 U Bear卡再享100點加碼，合計最高可享500點。

海外旅遊可申辦永豐DAWAY卡及富邦J卡，永豐DAWAY卡新戶海外交易享LINE POINTS 3%回饋無上限，9月底前於日韓泰越實體消費或指定旅遊通路再加碼3%，等同最高可享6%回饋。富邦J卡提供日韓消費3%回饋無上限，至年底前日韓當地實體消費回饋最高可享10%回饋，韓國在8月底前限時加碼最高可享15%回饋。

LINE Pay表示，中信LINE Pay卡提供國外實體商店信用卡LINE POINTS 2.8%回饋無上限，即日起至9月底止加碼日韓泰新實體消費最高5％回饋，國內消費提供筆筆1%回饋無上限外，指定通路最高可享17%回饋。聚餐吃貨可選擇聯邦賴點卡，7月底前國內一般消費最高享1.68% 無上限，國外最高2.68% 無上限。