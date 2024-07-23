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戴資穎、莊智淵領銜 合庫選手前進巴黎奧運 為國爭光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控董事長董瑞斌(左二)與巴黎奧運桌球代表隊合庫選手林昀儒(左一)、鄭怡靜(右二)及馮翊新(右一)合影。圖／合庫銀行提供
合庫金控董事長董瑞斌(左二)與巴黎奧運桌球代表隊合庫選手林昀儒(左一)、鄭怡靜(右二)及馮翊新(右一)合影。圖／合庫銀行提供

2024巴黎奧運於7月26日舉行開幕儀式，中華代表隊成員近日分梯次從桃園機場出發，飛向巴黎為國爭光。本屆參與巴黎奧運的合庫銀行選手共6位，羽球隊由台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成出戰；桌球隊男子組由林昀儒、莊智淵、高承睿參賽，女子組則由鄭怡靜出賽。為表達對選手們的支持與祝福，合庫金控董事長董瑞斌親自前往機場送機，為選手們加油打氣，期盼他們在巴黎奧運賽事取得佳績。值得一提的是，身為「六朝元老」的莊智淵本次出戰團體賽也可能是奧運生涯最後一舞。

合庫銀行一向全力支持國家體育活動，深信體育是讓台灣與世界接軌的重要軟實力，也更積極地從基礎培育優秀運動員。本次巴黎奧運能有多位選手入選台灣奧運代表隊，展現了合庫銀行在體育領域的長期投入與深耕成果；而選手們在奧運賽場上的表現不僅是合庫的榮耀，更是國家的驕傲。選手在奧運獲得佳績，合庫除提供一次性獎金、記功獎勵及晉升職等並加薪外，每月再就薪資津貼中加碼營養費，給予球員支持與鼓勵。

合庫作為培育國手的搖籃，長期贊助桌球、棒球及羽球三支球隊，每年編列充足預算，讓選手們無後顧之憂，可以專心精進球技並積極參與國內外賽事，而球員亦可以逐步實現自我夢想閃耀國際體壇，進而提高了台灣在國際的能見度。合庫也邀請國人一起為選手們加油，讓他們在巴黎奧運取得佳績。本次桌球男單由林昀儒、高承睿出賽，男團派出林昀儒、莊智淵、高承睿組團應戰。

合庫金控董事長董瑞斌(中)與巴黎奧運桌球代表隊合庫選手莊智淵(右)及高承睿(左)合影。圖／合庫銀行提供
合庫金控董事長董瑞斌(中)與巴黎奧運桌球代表隊合庫選手莊智淵(右)及高承睿(左)合影。圖／合庫銀行提供
合庫金控董事長董瑞斌(右二)與巴黎奧運羽球代表隊合庫選手戴資穎(左二)、周天成(右一)及王子維(左一)合影。圖／合庫銀行提供
合庫金控董事長董瑞斌(右二)與巴黎奧運羽球代表隊合庫選手戴資穎(左二)、周天成(右一)及王子維(左一)合影。圖／合庫銀行提供

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