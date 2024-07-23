戴資穎、莊智淵領銜 合庫選手前進巴黎奧運 為國爭光

2024巴黎奧運於7月26日舉行開幕儀式，中華代表隊成員近日分梯次從桃園機場出發，飛向巴黎為國爭光。本屆參與巴黎奧運的合庫銀行選手共6位，羽球隊由台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成出戰；桌球隊男子組由林昀儒、莊智淵、高承睿參賽，女子組則由鄭怡靜出賽。為表達對選手們的支持與祝福，合庫金控董事長董瑞斌親自前往機場送機，為選手們加油打氣，期盼他們在巴黎奧運賽事取得佳績。值得一提的是，身為「六朝元老」的莊智淵本次出戰團體賽也可能是奧運生涯最後一舞。

合庫銀行一向全力支持國家體育活動，深信體育是讓台灣與世界接軌的重要軟實力，也更積極地從基礎培育優秀運動員。本次巴黎奧運能有多位選手入選台灣奧運代表隊，展現了合庫銀行在體育領域的長期投入與深耕成果；而選手們在奧運賽場上的表現不僅是合庫的榮耀，更是國家的驕傲。選手在奧運獲得佳績，合庫除提供一次性獎金、記功獎勵及晉升職等並加薪外，每月再就薪資津貼中加碼營養費，給予球員支持與鼓勵。