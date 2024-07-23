房仲示警：火熱房市恐面臨銀行釜底抽薪

信義房屋表示，受到過去一年房市交易火熱影響，房貸餘額一年時間暴增9,304億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，部分銀行放款動作轉趨保守，市場傳出不收新案或者排隊等放款的消息，再加上近期央行又調升存準率收回部分資金，購屋人後續借錢的成本可能會緩步增加。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從央行調升存準率後，市場上資金就受到影響，而銀行在過去一年面對房市火熱市況，借了不少資金出去，導致短期可放款部位減少，陸續有銀行開始放款保守。

他表示，民眾現在購屋雖然不見得貸不到款，但可能貸款條件已經不如前幾年寬鬆，甚至要爭取到地板利率的難度也會增加，簡單說跟銀行借錢變貴了。

統計顯示，今年5月消費者購置住宅貸款餘額已經達到10.4兆元，對比去年5月一年時間已經增加9,304億元，而去年5月房貸餘額則是年增僅4,125億元，由此可見過去一年時間放款速度與額度驚人。

曾敬德表示，銀行因應自己本身可放款額度就有不一樣的做法，過去也不是沒有個別銀行放款接近上限的狀況，只是這次似乎可以明顯感受到市場整體資金趨緊。

他表示，除了受央行升存準率回收資金影響，近期市場對於新青安質疑聲浪也影響銀行放款態度，另外立法院要求金管會檢討銀行法72-2的法令是否過於寬鬆，也可能讓銀行稍踩煞車。

曾敬德建議，民眾若是貸款無法順利撥款，可能會影響到買屋流程，容易產生糾紛，建議民眾可能要先多問幾家銀行，且房貸管道除了傳統銀行外，還有網路銀行、農漁會等可以試看看，不過要拿到地板價的難度會增加。