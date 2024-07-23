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印度大牛市 純網銀將來銀行銷售印度基金熱爆

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

純網銀「將來銀行NEXT BANK」公布2024上半年客戶熱門基金，其中印度相關基金獨占鰲頭，基金申購熱度讓人直呼不可思議。且因將來銀行0元手續費及0元信管費的優惠，近期新增財管客戶及人均交易次數節節攀高，為感謝國人厚愛，將來銀行特別推出「成為財管會員再抽大獎」專案，最大獎高達現金10萬元，總獎金達40萬元。

據將來銀行內部資料，自3月財富管理業務開業以來，印度基金的申購金額及人數即居所有上架基金之冠，推論原因印度股市突破8萬點續創史上新高，正走大多頭格局，但國內可直接100%投資印度的管道相對稀少，共同基金佔了絕大多數投資選項，而將來銀行身為純網銀，線上投資只需輕點手指頭即可快速完成申購，自然吸引想要立即上車投資印度成長果實的投資人瘋狂湧進。

從投資金額來看，透過將來銀行投資印度的資金，足足是日本的三倍，更是越南的五倍，均顯示印度的投資潛力備受國人看好。

群益投信也分析，印度總理莫迪6月份正式展開第三任任期，政策可望延續並令印度經濟維持強勁成長，將支持印度股市維持長期多頭格局，近期在內外資合力追捧下，到今年年底股市市值可望成長至5兆美元，穩坐全球第四大股市寶座。

同時，將來銀行為推廣普惠金融、落實公平待客，幫助年輕投資人建立正確理財觀念，輕鬆投資，累積財富，特別推出透過App買基金可享「手續費+信管費終身通通0元」優惠，以每月定期定額1.5萬元為例，相較其他銀行通路，投資2年就有望省下近1.2萬元的交易成本，且到8月底前成為將來財管會員還有機會抽總獎金40萬現金，再邀請親朋好友到將來完成開立存款帳戶，中獎機率更高。

不僅如此，將來銀行為貼近年輕族群需求，除在APP設有一鍵熱門關鍵字搜尋方便選擇基金外，避免選擇困難，也另設有理財網上載投資部落格來輕鬆講投資，內容有趣饒富教育效果；以及將投資觀點分別整理產出各家投信市場看法，讓年輕族群易讀易懂，從而讓年輕族群對理財產生興趣並開始進行理財第一步。

若還沒有開立將來銀行帳戶的國人，將來銀行近期推出的「活存、定存雙享10％」專案加碼，10％利率等於是一般活存14倍、一般同天期定存8倍，兩者額度高達10萬元，且主帳戶還可再享20萬元活存最高3.5%優利。

印度 將來銀行

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