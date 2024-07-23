第一金投信：川普經濟學2.0 產業新聚焦

美國大選逼近，全球股市波動加大，特別在共和黨總統參選人川普遇槍擊案後，選情出現關鍵性影響，大選劇本市場鎖定川普重返白宮方向，第一金投信提醒，接下來股市的投資方向可能跟隨「川普經濟學」2.0，台股產業焦點宜留意：金融、生技、能源與航太軍工等方向，半導體、科技產業短線可能面臨漲多修正壓力，不過趨勢投資方向不會改變，大幅回檔仍是長線布局的好機會。

第一金店頭市場基金經理人許維哲分析，川普經濟學的影響包括：減稅計畫提高企業獲利成長幅度；美中脫鉤原則下，持續打壓中國資訊通信產業，以確保美國優勢，台廠科技通訊族群受惠轉單潮；外交孤立主義，各國增加軍工支出；減少干預藥價，修改歐巴馬總統執政時期健保政策，有利生技醫療類股；鼓勵美國境內頁岩油、天然氣、清潔煤炭開採等；全面課徵進口關稅，帶來物價上揚壓力，干擾降息節奏。

許維哲指出，原本美國大選選情民主黨與共和黨候選人的民調差距小，選舉暴力事件使得共和黨川普民調上揚，勝選機率大幅提高，從川普政見觀察，對於金融、生技、航太軍工，及傳統能源，等產業的投資影響相對正向，這些多數在傳統藍籌價值型投資領域；此外，原本即佔優勢的科技通訊族群，在AI大趨勢發展引領下，回檔即可視為長線布局時點。

台股受惠AI、半導體的快速發展與爆發性成長需求，半導體龍頭、科技股價狂飆，受到川普選舉期間強勢言論影響，美股、科技股的大選修正行情提前到來，拖累台股走勢，下半年股價震盪幅度加大，回顧過往川普執政時期，整體股價受其言論影響，確實經常出現較大幅度上、下波動；不過，川普整體政策「親商」，研判政策面支持股價長線多頭趨勢，Bloomberg資料統計，川普上屆任內道瓊、標普及那斯達克指數漲幅分別為：57%、68%、138%，優於拜登本屆執政至今的：33%、47%、36%。

川普聲望提升，市場關注國聯準會啟動降息政策方向是否改變，許維哲說明，美國就業、消費與經濟成長皆出現放緩，不過，由於經濟與企業盈餘仍具備韌性，立即性的降息還有考量空間，川普也是支持降息方向，同時希望是其任內政策，11月大選前是否祭出降息待觀察，過往降息啟動前，資金行情續支撐股市。

台股雖出現政治面干擾，不過，從經濟面觀察，台灣持續復甦，景氣對策信號5、6月連亮黃紅燈，許維哲表示，出口受惠製造回溫、新興科技商機等挹注動能；此外，科技供應鏈廠商，為維持先進製程優勢，擴廠與資本投入意願提升；國內景氣回溫、股市財富效果擴張等，民間消費穩定成長，台灣投資動能正向。

半導體、龍頭權值股短線波動加劇下，提升價值型、小型股等資金轉進投資機會，許維哲預期，美國大選從各層面影響台股後，共和黨選情益趨明朗下，美國藍籌價值股可望持續上演補漲行情，投資方向不妨宜適度調整，除了原本看好的AI、半導體產業，逢回檔加碼外，建議增加川普經濟學受惠標的，包括：金融、生技、軍工航太、重電能源等產業可望成焦點。