UBS Partner 與凱基證券結盟 做大台灣資產管理和財富管理市場

瑞士銀行台北分行總裁邱慧平表示，目前除瑞銀集團有在使用UBS Partner平台外，在歐洲和亞洲也有許多國際性的金融機構在使用，使用的機構涵蓋券商、銀行和保險公司等金融業者。UBSPartner 和凱基證券兩大企業強強結盟合作，不只是讓雙方企業都變得更強大，也希望能做大台灣資產管理和財富管理的市場。

UBS Partner，是瑞銀集團旗下的子公司名稱，同時也是瑞銀集團研發的理財規劃平台名稱。簡單來說，UBS Partner 理財規劃平台，是具有瑞銀 DNA 的科技平台，運用瑞銀先進的演算法，協助銷售機構對所有終端客戶的投資組合進行監控的平台。

邱慧平表示，金管會主委彭金隆6月曾表示金管會將大力推動台灣成為亞洲資產管理中心。「UBS can help」，瑞銀在資產管理領域具備兩大優勢，一是擁有超過160年歷史的豐富資產管理經驗；二是具備先進技術的 UBS Partner 理財規劃平台。瑞銀期許與國內業者跨國際、跨領域的合作，為台灣導入國際領先的資產管理能力，幫助台灣站上亞洲資產管理的核心舞台。