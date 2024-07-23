UBS Partner 擴展歐洲和亞太版圖 提供客戶三大助益

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi表示，UBS Partner 是一個客製化的財富管理技術平台，該平台協助客戶運用瑞銀領先的財富管理DNA及最先進的雲端技術建立大規模可擴展的諮詢服務。

UBS Partner可以協助客戶：

-降低成本：透過可操作的投資組合分析和量身定製的提案，有效降低諮詢服務成本，同時保持投資組合的多樣性。

-增加收入：UBS Partner 為財富管理人提供高度個人化的投資建議，完全符合客戶的需求。

-減少風險：UBS Partner 確保所有相關規則和法規都體現在系統中

瑞銀2016年推出UBS Partner，並不斷擴展在歐洲和亞太地區的版圖，這標誌著我們在這關鍵地區的版圖有了重要的擴展，因為我們與市場領導者凱基證券（KGISecurities）合作。隨著台灣越來越多金融機構從交易導向轉向諮詢導向的財富管理方式，UBS Partner的先進技術產品能夠顯著提升客戶的諮詢能力。結合凱基證券強大的本地能力與瑞銀知名的專業知識，UBS Partner 平台將提高並改善終端客戶的投資組合品質，從而進一步滿足客戶的需求。