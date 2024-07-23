瑞銀投信下半年投資展望：看透「外、雙、西」 掌握十年一遇時機

2022年的疫情大流行、2023年是一場全世界與通膨的拉鋸戰，來到2024年，終於在經濟數據上看到通膨有所回穩，也即將來到十年一遇的買債好時機--高利率環境的降息機會。2024年以來在人工智慧的加持下，美國股市整體表現動能強勁，除了 AI 相關的美股氣勢如虹外，也同時帶動其他國家產業鏈的相關類股，包含台灣、韓國、日本等重要產業合作國家都雨露均霑。進入到下半年後，瑞銀投信認為投資人可以把握以下四大亮點，在市場中掌握航行方向。

瑞銀投信投資研究部主管陳碩存指出：

一、人工智慧正當紅，外溢效應必關注

人工智慧仍然十分具有潛力，雖然市場在短期可能出現較高的波動度與消息面的影響，然而整體產業的實際支出與獲利能力都在連年提升，接下來投資人可以關注整體產業的外溢效應，包含生活應用層面與數據中心在未來的發展性。另外，人口增長與高齡化也是同樣關注的題材之一，在人口不斷成長的社會下，醫療保健產業也同樣在長期有十分具吸引力的投資機會，包含醫療保險與新藥開發等領域。

二、「雙降」通膨降溫 + 歐美央行降息

雙降來自於「通膨降溫」與「西方經濟體降息」，全球主要經濟體在高利率環境下，通膨數據都已經得到良好的控制，歐陸地區表現更是專美於前，也同樣在六月已經開始降息。美國則在近兩期的數據中都出現低於市場預期的數據，5月的通膨月增率更是來到-0.1%的相對低點。市場都在等待出現聯準會表示「有信心的數據」，聯準會主席鮑爾同時也表明並不會等到年增率真的

回落到 2%後才開始降息，而是在整體數據及跡象穩定時便可以著手進行。預期今年聯準會會在9月時開始降息，並可能在今年有兩碼的降息幅度。

三、全球大選年，掌握西方政治局勢變化

今年全球許多主要國家或經濟體舉行國會或領袖選舉，全球矚目便是剛落幕的歐陸地區選舉，以及11月即將到來的重頭戲美國大選。首先看到才剛落幕的英國與法國選舉，英國如同民調沒有意外地由工黨奪下選戰勝利，也完成了睽違十幾年的政黨輪替。法國大選則在極右派聲勢壯大後陷入膠著，然而在第二輪投票中中間派與左派陣營達到部分共識結盟，最終由左派陣營拿下最大聯盟，並由中間派拿下第二大陣營。然而三大聯盟皆未能取得絕對優勢，現階段已經規避極端政策出台的風險，未來政策走勢仍然會保持較為中間立場為主以獲取多數決通過。

美國大選方面同樣競爭激烈，市場也在造勢槍擊案後出現更多波動與輿論消息，投資人應時刻觀察選戰動態，並同時保持在市場投資，以過往紀錄顯示美國大選後的一年期間美股三大指數都能提供具吸引力的回報率，也同樣能保持強勁的上漲動能。

陳碩存表示，在這個十年一遇的買債好時機下，投資美國投資級債並加長存續期間的策略可以讓在降息循環中獲得更佳的投資機會；在歐陸國家方面則是推薦投資歐洲非投資等級債並搭配美日匯率雙避險策略，美元可以在穩定的利差中提升投資組合殖利率，日圓則有望在可期待的增長性中獲取匯差收益。

股票題材則可以選擇長期發展性高的產業，例如，AI 與人口及健康相關的題材，近期在許多科技廠開始採取股份回購或股利發放之後也具備一些防禦性的特色，都是在掌握時下趨勢與長期目標一舉兼得的投資選擇。