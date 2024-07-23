元大金供應商大會推廣循環經濟 倡議減廢淨零永續行動
為響應政府環境政策，落實「資源永續」，元大金控7月19日舉行2024年第二場供應商大會，以「減廢再生，推動循環經濟新生活」為主題，邀請供應商共同針對「供應鏈減碳」、「淨零轉型」等永續議題進行探討。元大金控今年已邀請逾60家合作廠商參加活動，盼發揮金融影響力，帶動供應商推動循環轉型。
元大金控積極建立綠色企業文化，將永續理念擴大至供應鏈，建立永續評鑑管理制度，每年舉辦供應商交流會，強化合作夥伴對永續議題認知與實踐。本次特別邀請在國家2050淨零排放戰略中，主責推動「資源循環零廢棄」的環境部資源循環署主任秘書劉怡焜擔任與談貴賓，分享透過物質生命週期的策略管理，達到永續循環供給模式；慧與科技亞太區永續部協理江惠櫻也上臺交流，企業如何落實IT循環策略，增加競爭力並降低環境負擔。元大金控期盼藉政策引導及企業影響力，帶動供應鏈落實資源循環，共同朝資源零廢棄目標發展。
身為永續金融先行者聯盟成員，元大金控多年來響應聯合國永續發展目標「SDG12 負責任之消費與生產」，由自身做起具體減碳行動，2020年即全面導入ISO 20400永續採購指南，建置系統化的永續採購流程，優先採購具環保、節能、能源之星、節水、綠建材、FSC永續林業、減碳等標章產品，綠色採購金額連續3年正成長，2023年採購金額累計達2.73億元。
為打造永續金融生態系，元大金控除帶動供應商建構綠色供應鏈，協助提高綠色商品市占，同時推廣員工重覆使用環保杯，汰換寶特瓶改用玻璃瓶裝水，落實減塑行動；更發揮金融影響力，與客戶簽訂永續連結貸款，支持客戶將循環經濟融入產品設計，實踐資源利用正循環。元大金控將持續攜手員工、客戶及供應商推動循環經濟新生活，共同實現永續發展的核心價值。
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