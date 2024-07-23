新台幣何時止跌...緊盯兩訊號

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

新台幣何時可以見到止貶？匯銀人士認為，得看兩大訊號。

第一，外資何時停止龐大匯出力道；第二，央行大動作出手干預。目前看來，新台幣本周見到33元整數關卡時，有極大機會見到央行出手，畢竟「33元是重要心理關卡」。

過去32.5元一直被視為央行總裁楊金龍的防線，惟受美國總統候選人川普瘋狂言論影響，外資嚇壞匯出，從川普17日接受外媒專訪談話以來，新台幣一路貶破32.7元、32.8元大關，近日屢屢下探逾八年低點，昨（22）日再貶1.18角、收32.848元，再寫楊金龍任內新台幣匯率最低紀錄。

匯銀人士指出，昨日外資大舉匯出力道仍然強勁，出口商態度都轉為惜售，央行當然不會在此時出手、耗費手中銀彈，只有在盤中與尾盤略為調節，假設昨日央行與出口商都沒有出手的話，新台幣貶值力道有可能更大。

匯銀人士認為，美國政治干擾風險情緒惡化下，新台幣這星期將有機會持續下跌、測試33元整數關卡，由於「這是目前重要的心理關卡，老大（央行）不會那麼容易放手，估計有可能會出手擋一下」，新台幣33元將有機會見到支撐。

其次，假設外資見到台股基本面仍然不錯，如金管會所說，台股基本面尚稱穩健，等待風險激盪情緒度過，市場消化過度恐慌情緒，外資可能減輕匯出力道，加上央行出手，新台幣就有機會止貶。

外資 央行 新台幣

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