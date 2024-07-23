兆豐銀衝財管 辦激勵大會

兆豐銀行為激勵財富管理業務動能，特別舉辦「再堅持 拚突破」激勵大會，由董事長雷仲達領軍，除感謝今年上半年在財富管理業務上有卓越貢獻的單位及同仁，也勉勵大家持續保持高昂的工作熱情和堅定的信心，為兆豐銀行財富管理業務開創新的里程碑，再攀業績的新高峰。

兆豐銀此次財富管理激勵大會以「再堅持 拚突破」為主題，「再堅持」旨在激勵團隊持續奮鬥，堅持努力的前進；「拚突破」則期許團隊能夠突破困難和挑戰，只要堅持不懈，最終一定能達成目標。

兆豐銀行表示，展望下半年的全球經濟局勢，除即將登場的美國大選，伴隨戰爭、地緣政治、通膨等因素，加上AI浪潮持續席捲全球，預計下半年金融市場行情將持續維持波動走勢。面對複雜的投資環境，兆豐銀行始終以客戶需求為核心，規劃適當的投資配置，並結合豐富完整的產品線，滿足客戶多元化的資產布局。

兆豐銀行除了積極導入ESG永續發展的經營理念，也響應主管機關持續推動財管2.0，提供高資產客戶與時俱進的服務，為客戶量身打造客製化的理財方案，透過定期的拜訪和交流，給予適當的資產配置建議，協助客戶財富穩定增長，年初更奪下財訊財富管理大獎「最佳財富增值獎」的殊榮。

在「再堅持 拚突破」激勵大會上，雷仲達鼓勵兆豐銀行理財團隊團結一心，以堅定的信念和不懈的努力，持續往前推進財富管理業務的成長。未來，兆豐銀行將秉持以客戶需求為先的核心價值，透過卓越的團隊合作、嚴謹的風險控管及數位創新，實現高端及普惠金融的共同願景與使命。