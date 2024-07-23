國泰產壽險 力挺拒毒反詐

國泰金控（2882）旗下國泰人壽與國泰產險攜手教育部、台北市政府及內政部警政署，共同舉辦「2024年拒毒反詐校園安全特展」．即日起連續一周，於台北市信義香堤大道廣場邀請青年學子、大眾參與，共同響應對抗毒品、反詐騙，往建構更安全的校園環境前進，同時善盡企業社會責任。

國泰人壽現場打造「大樹小學堂拒毒館」及「大樹小學堂反詐館」兩大展區，希望讓大眾體驗對抗毒品及詐騙風險，透過互動遊戲方式，提升毒品危害認知以及防範詐騙意識。

國泰金指出，國泰人壽落實集團永續三主軸「氣候、健康、培力」，長年致力投入反毒及反詐宣導活動，累計已影響超過220萬人次。推動校園反毒上，自2017年學年度起，國泰人壽承接全台學生團體保險，與國教署合作推動「永續校園計畫」，且積極推出「反毒電競」及「反毒桌遊」，引導校園反毒議題。

推動反詐騙方面，國泰人壽響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，深耕「識詐」意識，與警政署合作，由國泰志工與各地分局警察一同走進全台縣市鄉鎮，透過分享實際詐騙案例和帶領民眾體驗「詐騙防衛隊」桌遊，提升大眾保護自身財產安全的能力。

國泰人壽的創新反詐教育方式更獲得金管會「2023年度金融教育優良案件」的肯定，反毒宣導工作更於今年6月，獲行政院頒發「反毒有功人士團體」獎項，是獲獎中唯一金融業者。

國泰金另一子公司國泰產則發揮車險業務經驗，藉由過去長期推動「交通安全損害防阻」，針對校園交通安全，以「追求交通零事故」與「提升風險預防意識」為目標，針對不同年齡層規劃多元損害防阻教育專案，此次特展以「零事故研究所」為主題，展出多項創新交通安全教育計畫。

「2024年拒毒反詐校園安全特展」預計展出至28日，如因惡劣天氣或其他不可抗力因素影響（例如颱風、天災等），舉辦單位保留修改或取消活動的權利。