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台新銀攻日 拚「授信三本柱」

經濟日報／ 記者戴玉翔／福岡報導

隨台積電（2330）落地熊本設廠，國銀前仆後繼展開赴日布局，其中，台新銀行福岡支行於今年4月23日開幕，是在日本設立的第二個服務據點，經營團隊昨（22）日齊亮相，台新銀行表示，海外布局持續打「亞洲盃」，而台新銀在日本業務有所謂的「授信三本柱」（三項主要業務），分別為國際聯貸案、台資企業資金需求以及不動產金融業務，其中，近兩年不動產金融需求大增，占台新銀在日本業務五成左右，跟國際聯貸幾乎占各半。展望未來，台新海外布局下一站將放眼菲律賓馬尼拉。

台新銀行海外事業處資深副總張俊明表示，台新銀行在日本業務有所謂的「授信三本柱」，也就是三項主要業務，第一是國際聯貸；第二為所有營業性租賃，包括企業向銀行融資以承租飛機、輪船等，及台商營運週轉金業務等；第三是不動產金融業務。

其中，不動產金融這一、二年來需求大增，累積件數達120件以上，占台新銀行在日本業務已經從前期只有一、二成提高到五成左右，跟國際聯貸幾乎占各半。福岡支行這三種業務都可做，客戶引進來後，申請作業在福岡完成，但後續的簽約、對保、開戶，及申請銀行額度這些動撥的手續和後續管理等，後勤中後台都在東京分行。

台新 布局 日本

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