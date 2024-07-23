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外資股票交割 開兩個便門

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
MSCI向證交所表示，台股交割周期是採T+2。 聯合報系資料照
MSCI向證交所表示，台股交割周期是採T+2。 聯合報系資料照

MSCI向證交所表示，台股交割周期是採T+2，惟實務上，外資仍被要求得提前在成交日後次一營業日（T+1）匯入交割款，金管會已提兩大解方，一、透過保管行做換匯的外資，可採T+1日前做外匯交易、T+2日完成外匯交割，以取代新台幣T+1到位，二，若是透過第三方銀行換匯，則擬開放銀行提供外資隔夜資金需求。

此舉可友善外資投資台股的資金環境、提升投資台股便利性，也解決了外資交割資金得提前到位（Prefunding）的問題。

外資買股交割款T+1案說明
外資買股交割款T+1案說明

全案起因是證交所指出，目前上市櫃股票交割周期是成交日後次兩個營業日（T+2日），但國際指數公司MSCI蒐集國際機構投資人意見後向證交所表示，我國雖實施T+2交割周期，但實務作業上，外資仍被要求得提前在成交日後次一營業日（T+1）匯入交割款，與市場規定的交割制度不符。

證交所邀集券商公會、各保管行討論後達成共識，只要是透過保管行做換匯的外資，可採T+1日前（含當天）做外匯交易，T+2日完成外匯交割，以取代新台幣T+1日到位的彈性措施。

但是該彈性措施，主要適用外資可透過保管機構換匯，若外資透過第三方銀行換匯，因保管機構無法透過外匯交易確認資金可到位，恐無法適用該彈性措施。

為了解決外資交割款得提前到位（Prefunding）的問題，藉此友善外資投資環境，金管會要求銀行公會參酌國際各國實務做法，研議開放提供外資隔夜資金需求的可行性。

據了解，銀行公會已研擬修改「銀行辦理在台無住所外國人新台幣授信業務要點」，鬆綁非擔保放款的限制。允許外資投資台股時，產生的隔夜資金需求，各銀行可採「墊款」先支應給外資。

外資 新台幣

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