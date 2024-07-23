防套利...定存單禁質借

過去美國鷹派升息，不少企業戶因美元利率高惜借美元，反過來趁機存美元高利再借便宜新台幣資金應用，至於定存單質借，因為相當於有擔保借款，銀行會給予利息減免，因此也有部分客戶運用此方式套利。

不過，銀行推美元高利定存專案，是為了吸收美元資金，運用於財務操作、放款等，賺取收益與利息，因此推出高利定存專案提供客戶無上限承作空間，也附加限制不可以定存單質借，就是要預防套利空間。

銀行業者指出，原則上以外幣定存單質借，依央行規範不可直接質借新台幣，但可質借任何幣種外幣，但是若將外幣定存作為擔保品，就可以借新台幣。兩種方式都有套利機會，但是這樣做對銀行推出高利定存專案的效益會產生影響，因此才會有銀行乾脆明定條文禁止。

但也有銀行反其道而行，直接表明「歡迎」以美元定存擔保借新台幣，像京城銀行雖然高利定存不是無上限，但最高有500萬美元，且專案直接明示借新台幣利率2.5%，給予客戶靈活操作空間。