美元高利定存 金額無上限 利率至少5%起跳

市場預期美國聯準會（Fed）降息時程可望落在9月，第3季銀行業推出美元高利定存專案，推出承作金額無上限的銀行也隨之增加，以迎合想掌握目前美元利率仍處高原期、搶搭高利定存末班車的客戶。

這類美元高利定存起存門檻仍有1萬美元以下的專案，提供小資、一般上班族選擇，單一客戶承作金額無上限則是鎖定高資產大戶甚至企業法人戶，以利銀行掌握客戶資金。

銀行美元定存專案承作無金額上限概況

美國降息一延再延，但市場強烈預期今年內反轉降息，因此今年來銀行陸續推出的美元高利定存專案，除了利率水準基本都有5%以上，天期也多縮短為3個月、6個月期為多。不過，比起過去高利定存專案多半會設單一客戶金額上限，現在則是放寬為無上限的銀行增加，以吸引資金實力雄厚的大戶，也有銀行專案對象涵蓋企業戶，因此不設上限外，企業戶也另設較高起存門檻。

台中銀（2812）新推美元高利定存專案，不限個人、企業戶，也無綁理財條件，起存10萬美元新資金，就可享美元定存年利率最高3個月5.4%、6個月5.25%的優惠利率，1,000美元起存、不到10萬美元，也有5.2%、5.1%。

凱基銀行則是分析，美國雖然可望年內降息，但美元相較其他主要貨幣存在利差優勢，短期不易明顯收斂，維持整理偏多的可能性仍較大，因此有利民眾把握匯率上揚環境將資金配置於美元高利定存，最高可享年利率5.6%，5,000美元可存，無存款上限，有利客戶存愈多賺愈多。

兆豐銀也和台中銀、凱基銀一樣，起存門檻有低、有高，不設上限，小資、大戶一網打盡，遠東銀則是推6個月期利率5.25%，起存5萬美元、無上限，直接鎖定中實戶、大戶。

不過，銀行業者提醒，美元高利定存專案，對想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依自身需求分批購入外幣選擇低起存門檻之專案承作；高資產族群自然可以存更多金額賺利息。但無論小資、大戶，仍應考量自身能否承受匯率波動風險，聰明布局外幣資產配置，才能穩健賺取利息收入。另外，雖然部分銀行不設單一客戶承作金額上限，但銀行會有專案總量管制，因此想賺高利動作要快。



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