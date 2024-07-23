LINE Pay明年升級電支

號稱在台每兩人就有一人使用、場景最多的「第三方支付」LINE Pay（7722），迄今一直未申請成為由金管會監管的電子支付業，相關官員指出，由於每日交易金額持續擴大，勢必無法規避代收付日均餘額超過20億元須主動申請監理升級為電子支付規定，LINE Pay已準備明年申請電支執照。

LINE Pay日前無預警宣布退出日本市場。但在台灣用戶逾1,200萬，號稱每兩人就有一人使用，支付據點逾50萬處，每0.03秒就有一筆交易，去年每股稅後純益（EPS）達8.09元。是泛支付界唯一賺錢的業者。不過，LINE Pay迄今仍停留在由數發部主管的第三方支付機構，依規定，第三方支付代理收付交易款項日均額超過20億元，就須「升級」向金管會申請電子支付執照，並改由金管會監管。

由於數發部主要重點是負責洗錢防制，整體屬於低度管理。也不需要加入財金公司串連銀行及電支兩大支付體系推出的「TWQR」支付服務。而金管會監理自是更嚴格，諸如法遵、資安等成本更高，更要接受金檢。業界高層坦言刻意選擇監理強度某種程度也是不公平競爭。

據金管會掌握，2023年共有七家第三方支付業者代收付款日均餘額超過10億元，包括LINE Pay（連加網路）、拍付（PI拍錢包）、藍新、綠界（EC Pay）、Food panda（富胖達）、UberEats（優食台灣）、91App（玖易宇軒）。

事實上，LINE Pay去年平台交易金額高達6,440億元，每日撥付金額相當接近20億元，LINE Pay執行副總張修齊日前就坦言去年就已經非常接近，「今年盡量維持在20億元內」。透過加速撥款等控制。

專營電支的街口、全支付陸續進軍日本等海外市場，開通跨境支付。LINE Pay本月初也宣布南韓跨境支付正式開通，台灣民眾可在南韓知名免稅店使用LINE Pay支付。惟也引發數發部關注合法問題，因第三方支付業者不能從事跨境支付。

LINE Pay在年報中指出，未來經營策略受法規環境影響，隨業務規模有望持續向上，會確保符合監管要求。