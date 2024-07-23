快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

全支付買電器好用 看牙醫也行

經濟日報／ 特派記者徐牧民／東京22日電

全聯旗下電子支付「全支付」跨境交易插旗日本，2月開放交易至今，國人赴日旅遊時的消費場域相當多元，其中以交易金額來看，買電器用品的金額為榜首，而交易頻次最高的則是超商，還有部分消費者使用全支付購買精品、樂器，甚至是看牙醫。

全支付總經理游金榮指出，全支付在日本合作店家範圍涵蓋便利商店、知名連鎖超市／藥妝店等，東京旅遊勝地淺草多數商家也都可使用全支付，其中連人力車亦可利用全支付付款，使用場景相當多元。

全支付表示，根據統計，最常購買的品類分別是超商、速食、平價服飾如UNIQLO、藥妝和主題樂園如環球影城等。

而如果以交易金額來看，則是電器賣場、百貨、藥妝、精品店。

全支付每月交易上限為30萬，日前上線時有國人使用全支付購買精品，成交金額達25萬元，但因當時的消費限制，導致無法付款，原因是PayPay基於風險控管設有單筆10萬上限，目前也將消費上限提高，讓消費者有更多元的消費體驗。

游金榮指出，全支付自成立以來，一直致力提供消費者最便利、最有利的支付體驗，推出跨境支付不僅是提供更加便利的體驗，也為搶進海外市場奠定基礎，未來將持續創新，提供更多元化的支付體驗。

全支付 日本 消費

延伸閱讀

8成大人有牙周病 牙醫提醒心臟病、中風恐跟著來

耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚

暖牙醫拂曉背沈重器材爬山1小時到宅服務 解深坑婦牙疼大患

偏鄉計畫為解波波牙醫燙手山芋? 吳欣岱轟：對這群也不公平

相關新聞

外資落跑 台幣探八年低點…匯銀：本周測試33元

受美國總統候選人川普對台灣與台積電狂言衝擊，外資延續大逃殺，台北股匯昨（22）日同步重挫，台股盤中一度大跌逾700點，新...

拜登退選效應 22日股匯雙殺

美國前總統川普上周有關美中貿易與晶片產業等發言造成台股下挫，昨天美國總統拜登宣布退選更增添不確定性，台股大跌六一二點，創...

新台幣何時止跌...緊盯兩訊號

新台幣何時可以見到止貶？匯銀人士認為，得看兩大訊號。

美元高利定存 金額無上限 利率至少5%起跳

市場預期美國聯準會（Fed）降息時程可望落在9月，第3季銀行業推出美元高利定存專案，推出承作金額無上限的銀行也隨之增加，...

外資股票交割 開兩個便門

MSCI向證交所表示，台股交割周期是採T+2，惟實務上，外資仍被要求得提前在成交日後次一營業日（T+1）匯入交割款，金管...

防套利...定存單禁質借

過去美國鷹派升息，不少企業戶因美元利率高惜借美元，反過來趁機存美元高利再借便宜新台幣資金應用，至於定存單質借，因為相當於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。