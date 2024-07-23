全支付買電器好用 看牙醫也行

全聯旗下電子支付「全支付」跨境交易插旗日本，2月開放交易至今，國人赴日旅遊時的消費場域相當多元，其中以交易金額來看，買電器用品的金額為榜首，而交易頻次最高的則是超商，還有部分消費者使用全支付購買精品、樂器，甚至是看牙醫。

全支付總經理游金榮指出，全支付在日本合作店家範圍涵蓋便利商店、知名連鎖超市／藥妝店等，東京旅遊勝地淺草多數商家也都可使用全支付，其中連人力車亦可利用全支付付款，使用場景相當多元。

全支付表示，根據統計，最常購買的品類分別是超商、速食、平價服飾如UNIQLO、藥妝和主題樂園如環球影城等。

而如果以交易金額來看，則是電器賣場、百貨、藥妝、精品店。

全支付每月交易上限為30萬，日前上線時有國人使用全支付購買精品，成交金額達25萬元，但因當時的消費限制，導致無法付款，原因是PayPay基於風險控管設有單筆10萬上限，目前也將消費上限提高，讓消費者有更多元的消費體驗。

游金榮指出，全支付自成立以來，一直致力提供消費者最便利、最有利的支付體驗，推出跨境支付不僅是提供更加便利的體驗，也為搶進海外市場奠定基礎，未來將持續創新，提供更多元化的支付體驗。