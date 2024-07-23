全支付攻日奏捷 搶進南韓

全支付攻日奏捷，下一站進軍韓國。全聯旗下電子支付「全支付」，積極搶攻跨境支付，在2月底與日本軟銀集團PayPay合作後，近期已順利搶進日本上百萬間合作商店，連日本7-11也能「嗶」。

除了日本以外，預期海外市場也將持續擴大。全支付總經理游金榮表示，全支付未來將持續拓展其他海外國家市場，全力滿足消費者各種支付情境，韓國可能成為下一站，有望在年底前達成。

全支付搶攻日本跨境支付要點

全支付自推出以來成長動能強勁，5月交易金額月增一倍，而6月同樣繳出亮眼表現，其中交易額、交易筆數、不重複使用人次較5月成長三成以上，持續維持成長的趨勢。

游金榮表示，相較於其他業者拓展跨境支付的優勢，在於擁有全聯本身千萬會員的基礎，以滲透率來說，台灣本土每2.3人就有一位全聯會員，因此全支付進入跨境支付的門檻較低，且使用情境也與PX Pay相近，用戶年齡層較廣，並且善用實體通路優勢，持續將程式推廣至非用戶。

全支付對於跨境支付不遺餘力，游金榮指出，全支付自成立以來，一直致力提供消費者最便利、最有利的支付體驗，推出跨境支付不僅是提供更加便利的體驗，也為搶進海外市場奠定基礎，未來將持續創新，提供更多元化的支付體驗。

全支付與日本最大行動支付業者PayPay合作，主要是透過HIVEX跨境支付合作平台，HIVEX平台由TBCASoft推出，透過串聯多個國家的商家網路，並使用原有的QR code規格與其他行動支付品牌互通。

全聯日前宣布PX Pay會員破1,000萬，全支付會員亦將達500萬戶，全聯祭出回饋衝刺PX Pay會員升級全支付。

全支付在今年2月、去年9月達到單月支付金額第一名，其中主因以全聯營收來說彈跳最大的是中元節、春節，今年目標是希望可達成黃金交叉。

游金榮指出，全支付會員數已趨向自然增長，會員經營的目標將會放在維持並提高活躍用戶數為主，搭配行銷檔期活動、新通路及新服務的上線，創造需求滿足消費者各種支付情境，讓用戶真正感到方便並且經常使用全支付。

全支付去年全年營收達1.41億元，其中，支付本業的代理收付交易手續費收入為1.33億元。全年稅後淨損5.74億元，較上年度虧損3.3億元擴大。