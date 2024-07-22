凱基證券攜手瑞銀推出理財規畫系統 打造國際頂級財管服務

凱基證券今日宣布，與瑞銀集團（UBS Group AG）旗下子公司UBS Partner建立戰略合作夥伴關係，引進理財規畫系統。凱基證券董事長許道義說，凱基證券積極朝財富管理轉型，希望透過「強強合作」，成為台灣未來財管新標竿。

凱基證券22日舉辦理財規畫系統合作記者會，攜手瑞銀推出先進且具雲端技術的自動化投資組合管理工具「理財規畫系統」，全面升級凱基證券理財規畫及資產配置服務，投資人將享國際級的專業投組管理服務。

許道義指出，金管會主委彭金隆上任後，特別強調要把打造台灣為亞太資產管理中心，瑞銀在台灣的私人銀行業務規模也很大，凸顯台灣龐大的財管商機，因此凱基近來積極往財管領域轉型，是國內最重視財管業務的證券商。

他進一步表示，「工欲善其事，必先利其器」，凱基證券配合開發金控「數位躍升」，借助內部及外部力量精益求精，因此與瑞銀合作理財規畫系統，提供客戶更有效率、更專業、更有國際觀的財管解決方案，是重要的一步。

凱基證券總經理方維昌補充，凱基證券秉持「不替產品找客戶，是替客戶找產品」理念，旗下客戶可與瑞銀私人銀行數十億美元頂級客戶同等級的理財規畫系統，有助提升服務滿意度，「只要走對路，證券業絕非夕陽產業」。

凱基證券財富管理處副總經理阮建銘說，凱基證券是大中華地區第一家使用此一系統的機融機構，不但將服務從「點」延伸至「面」，及降低成本，並提供客戶國際級服務，有助做出財管差異化，希望藉此提升每年財管規模至少增加30%。

透過「理財規畫系統」技術平台，凱基證券的理財顧問能夠自動化檢視客戶投資組合狀況並同時控管風險，並根據每位客戶偏好製作專屬的資產規畫書；若出現投資組合過度偏移情形或全球市況發生變動時，也可即時通知客戶進行再平衡、確保資產配置的黃金效率和比例。

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi指出，「UBS Partner是我們專有的金融科技解決方案，可以為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成為最佳工具之一。此次與台灣頂尖證券公司之一的凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區日益增長中的版圖」。