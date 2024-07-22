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台股大跌逾600點！金管會喊話投資人莫恐慌 緊盯三大動向

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖/聯合報資料照片
金管會。 圖/聯合報資料照片

受美國政治不確定性、美國科技股漲勢消退，使美股下跌，連動亞股幾乎全墨，又以台股22日大跌612點，跌幅2.68%是亞股中最慘，金管會將持續關注國內外政經情勢、美國利率政策及美大選對台股影響，再視情況祭出相應措施。

金管會更指出，上市櫃公司具營運韌性，今年國內經濟也具動能，投資人面對近期波動不需過於恐慌，建議應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。

據金管會統計，美股四大指數在19日跌幅介於0.71~3.11%，連動亞股漲跌互見，台股跌幅2.68%居亞股中最慘，同時段日本跌1.21%，韓國跌1.2%，新加坡跌0.15%，上海跌0.96%，香港漲0.61%。

台股截至7月19日止，信用交易整戶擔保維持率172.35%。若以台股基本面來看，到6月底本益比24.4倍，現金殖利率2.34% (加計股票股利2.44%)，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，年增10.23%，是歷年同期次高，金管會認為基本面尚稱穩健。

金管會指出，台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢、美國利率政策及美國總統大選兩黨政策對台股的影響。

證交所及櫃買中心已於今日盤後發布新聞稿表示，近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，臺股多會與全球市場連動，惟上市櫃公司具營運韌性，且今年國內經濟仍具動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。

台股 金管會

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