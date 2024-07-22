新壽「四高」人生開光 近300位業務員及主管獎酬破百萬

2024年為新光金控（2888）子公司新光人壽行動年，展開60年來最大規模組織重塑計畫，今年新壽業務團隊於競賽月短短28天創下逾百億元的新契約保費，寫下金融海嘯以來最佳成績單，近300位業務員及業務主管獎酬破百萬元，新制轉骨見效。為吸引更多新血加入，新光人壽趁勢以「來新光，開人生獨特的光」為主題，邀請知名演員嚴正嵐以及新生代全方位藝人蕭志瑋（八弟）拍攝四支全新招募廣告，用幽默生動的方式展示新壽「高自由、高獎酬、高後援、高包容」的獨特職場優勢，廣邀Z世代職場新鮮人及轉職者加入業務菁英團隊。

現代職場競爭激烈，時間自由成為職場人的重要考量，新光人壽「行銷制」採部份工時，提供靈活的工時安排，更有效率地管理個人時間，達成工作與個人生活的完美平衡。首創的「一畝田」制度，主動分派全台新壽保戶，讓業務員能在自己專屬地區中服務客戶，並進一步開發客戶，消弭新進業務初始沒人脈的不安；此外，新壽改變以往總公司派任處經理模式，也推出「總監」制，讓有業績、可擴大組織者，最終成為通訊處主管，訴求「內部創業」，創建自己的團隊，鼓勵業務員挑戰高薪高職位。

在人才培訓部分，推動由超級業務員一對一帶領的「珍珠計畫」，由資深戰將作為「師傅」擔任新人隨身指導教練，減少業務新手摸索時間，業績快速成長；同時，更導入多項AI應用場景作為培訓課程輔佐，如打造可智能對練的「AI虛擬講師」，AI講師將透過地端自建的生成式AI模型，隨機生成各式不同客戶樣貌，也被賦予隨機保險意識來訓練業務員應對不同客戶的銷售技巧，此技術是業界首創採用，打造業務員高效率的沉浸式學習環境。

新光人壽認為每個人都像一條獨特的光譜，由各種色彩組成，代表著不同個性、經歷和情緒，無數的光譜交錯相映，才能造就新光的璀璨萬千，因此倡導多元包容的工作環境，讓不同背景與特長的員工都能發揮所長，找到屬於自己的歸屬感，無論是行銷新手還是尋求進步的資深老將，都可以共同努力實現個人與團隊目標，發展屬於自己的人生志業，歡迎勇於挑戰的業務菁英加入新壽大家庭，開創屬於自己人生獨特的光。