股匯狂殺台股下跌612點 新台幣摜破32.8元淪最弱亞幣

台股殺聲隆隆，單日大跌612點，新台幣匯率跟著重摔，一舉摜破32.8元，再次改寫央行總裁楊金龍的任內最低價，今天收盤收32.848元，重貶1.18角，寫下2016年3月17日以來、逾8年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額爆出23.695億美元的大量。

美股下跌、美國總統大選添變等利空籠罩之下，台股今天回測季線約22140點，盤中一度狂殺逾700點，終場下挫612.27點，為今年第2大跌點，收在22256.99點。

外匯交易員指出，上週五（19日）就已經上演股匯雙殺，出口商在32.7元附近猛烈拋匯，當天成交量爆出突破30億美元的巨量；不過今天匯市開盤後，隨著外資繼續提款台股匯出，新台幣貶勢延續，出口商明顯轉為惜售，加上亞幣維持趨弱格局，央行沒有與市場作對的打算，少了踩煞車的力道，「32.8關卡破的比想像中還快」。

新台幣兌美元今天開盤價為32.73元，盤中最低觸及32.88元，盤中與收盤價雙雙改寫逾8年新低，且今天重挫0.36%，淪最弱亞幣。

央行統計，美元指數今天下跌0.06%。主要亞幣中，日圓跟韓元走揚，人民幣下挫0.09%、新加坡幣貶0.05%。

不過外匯交易員認為，台股自今年4月以來，一路上攻，幾乎沒有大跌，一片欣欣向榮，只是近期國際政經局勢波動較大，市場順勢修正，似乎還不到「恐慌性出逃」的地步。

但隨著台股修正，新台幣匯率短短2個交易日就貶掉2.43角。外匯交易員分析，美國總統拜登宣布退選，不再爭取連任，市場如何反映，以及美股走向牽動台股後市，是短線觀察重點。

至於新台幣貶破32.8元，是否即將靠向33元大關，外匯交易員認為，出口商潛在的拋匯量能強勁，而且時間接近月底，廠商也有拋匯實質需求，都將帶來支撐，短期匯率可能延續偏弱格局，但不至於立刻見到33元。