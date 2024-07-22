第一金投信、QRAFT發布市場情緒指標 美大選造成市場波動

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)，雙方合作編製之風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號值顯示，美股現金水位提升至4.4%，仍為多頭市場看法，各指標正向，不過，市場反應大選變數，資金由科技股流出，投資板塊出現輪動趨勢；台股現金水位略提升至9.3%，雖仍屬多頭看法，不過，投資風險情緒升溫，同步反應美國大選帶來的大型股與科技股賣壓，資金可望轉向小型股。

美國市場AI風險情緒訊號數值上周首度升升至4.4%，過去一周美國科技股、標普500指數大型股下跌，但藍籌股為主的道瓊工業指數與羅素2000小型股指數呈現上漲，第一金投信分析，這反應科技股走弱，小型股和周期性價值型股票受惠資金轉進，股價表現正向，上周市場預期利率下滑、企業獲利呈現改善趨勢，經濟持續積極成長、通膨膨脹見下滑趨勢。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，檢視本周影響美股情緒風險訊號的主要因子包括，20年期美債與標普500指數的3個月期相關係數，呈現不同趨勢，近期國際與股票之間的相關係數降低；商品指數持續上揚，國債指數下跌，反應經濟復甦，但市場對通膨的擔憂，不過高盛商品總報酬指數波動度趨緩，近幾周呈現穩定趨勢。不過，第一金投信說明，標普500科技股過去一周大幅修正，反應美大選變數，資金從科技股流出，不過，資金在板塊輪動下，過去一周上漲股票數量與下股票數量比反倒創11月以來最高，反應熱門股降溫，有助擴大股市上漲層面，對股價後市相對有利。

台灣市場AI風險情緒訊號數值再上揚至9.3%，市場雖維持多頭看法，但整體投資情緒大幅動搖。上周台股下跌4.42%，指數一度站上24,000點之上，半導體權值股雖然公布正向的第2季財報數據，力撐股價，但整體股價動盪趨勢及外資動作何時止穩，仍待進一步觀察。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，檢視本周影響台股訊號變動主要特徵因子包括，台股買權未平倉合約大幅減少，投資人看漲情緒降溫，預期市場上漲的投資者減少，市場風險提升，然而，賣權未平倉合約同步減少，看漲期權與看跌期權同時下降，反應市場不確定性提升，參與度下降趨勢，流動性下降使市場風險升溫；此外，看漲期權交易量下降，反應參與度下降，避險與投機活動減少下，波動風險可能上升，加權指數承受大幅下跌壓力，持續消化負面情緒，拋售壓力待去化。

從AI市場風險情緒指標及近期市場變化觀察，第一金投信研判，美股進入財報季發布首周後，首周財報數據表現優於分析師預期，目前市場預估整體標普500企業獲利成長率達11.1%，優於7月初的預估值，本周將發布第2季經濟成長率與物價指數，市場關注聯準會9月降息的可能性線索，財報與貨幣政策相對有利股市表現；台股經歷近期最大單周跌幅後，市場關注美國大選導致孤立主義風險，收緊對中國大陸先進半導體技術出口等，造成漲多的科技股大幅獲利回吐賣壓，資金可望轉向小型股，持續關注地緣政治風險、全球貿易風險等，台股賣壓等候時間消化。