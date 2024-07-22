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凱基證券攜手瑞銀推出理財規劃系統 打造國際頂級財管服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手瑞銀集團推出理財規劃系統，全面升級理財規劃及資產配置服務。(左起)凱基證券總經理方維昌、董事長許道義、瑞士銀行台北分行總裁邱慧平、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi。（凱基證券/提供）
凱基證券攜手瑞銀集團推出理財規劃系統，全面升級理財規劃及資產配置服務。(左起)凱基證券總經理方維昌、董事長許道義、瑞士銀行台北分行總裁邱慧平、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi。（凱基證券/提供）

凱基證券22日舉辦理財規劃系統合作記者會，宣布與瑞銀集團(UBS Group AG)旗下子公司UBS Partner建立戰略合作夥伴關係！兩大企業的跨國、跨領域重磅級合作，推出先進且具雲端技術之自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃及資產配置服務，投資人將享國際級的專業投組管理服務，為台灣財富管理市場開啟全新篇章。

凱基證券董事長許道義表示，「凱基證券積極深耕財富管理市場，我們擁有完整的財管產品和解決方案，以及專業的理財顧問團隊，並持續致力提供投資人最完整的資產配置服務。」本次與瑞銀集團共同合作導入理財規劃系統，即為滿足不同樣態客戶在各種人生階段上的多元化財管需求。前線銷售部隊的專業搭配領先業界的技術平台，理財規劃系統不僅全面升級了凱基證券銷售人員的服務效率與專業度，更重要的是投資人在邁向富足人生的道路上，享受到國際級的全方位資產配置服務和品質。

透過「理財規劃系統」技術平台，凱基證券的理財顧問能夠自動化地檢視客戶投資組合狀況並同時控管風險，並且根據每位客戶的偏好製作專屬的資產規劃書。倘若出現投組過度偏移情形或是全球市況發生變動時，理財顧問也可以即時通知客戶進行再平衡、確保資產配置的黃金效率和比例。

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi指出，「UBS Partner是我們專有的金融科技解決方案，可以為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成為最佳工具之一。此次與台灣頂尖證券公司之一的凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區日益增長中的版圖」。

展望未來，凱基證券財富管理團隊繼續秉持「以客戶為中心」的服務理念，用心傾聽客戶的聲音，提供多元且完整的產品服務，並協助銷售團隊提供客戶最佳的建議，成為投資人全方位的金融夥伴，持續幫助客戶迎向富足人生。

凱基證 財富管理

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