日本刷卡價格戰再開打 台新銀祭出旅日刷卡享24.8%超高回饋

為歡慶台新銀行福岡支行開幕，台新銀行聯手大丸百貨福岡天神店，即日起至12月31日刷台新信用卡享5%現金回饋、免稅10%及專櫃現折5%，7月再加碼1%現金回饋，加計玫瑰卡、太陽卡指定卡號海外刷權益最高3.8%，總計高達24.8%優惠。

進入暑假旅遊旺季，台新銀行於7月推出玫瑰卡、太陽卡指定卡號新權益，針對「海外刷」日、韓、歐、美四大地區，享極具市場競爭力3.8%台新Point（信用卡）回饋無上限，海外旅遊價格戰再度開打。

據交通部觀光署統計資料顯示，國人出國第一首選國家為日本，佔比高達36%。台新銀行推薦民眾去日本時可刷FlyGo卡，海外消費不分國家最高3%、精選航空／旅遊最高回饋5%台新Point（信用卡）；若平時有購買日幣習慣的民眾，趁匯率低點到日本刷日圓雙幣卡，外幣帳款直接自外幣帳戶扣繳，再享2.5%回饋無上限，7月22日-9月30日新戶申辦日圓雙幣卡完成指定條件，即可獲首刷禮+Richart用戶禮，總價值最高1500元。

此外，台新銀行也針對日本知名商店祭出三大好康，好康一，2025年8月31日前到BicCamera刷卡且出示專屬優惠券，除10%免稅外，再享指定商品現折7%，總計17%優惠；好康二，2024年12月31日前至日本太陽藥妝指定店舖，刷台新Visa信用卡並出示優惠券，同樣也享17%折扣；好康三，2025年1月31日前於永旺九州商場刷台新信用卡，且出示專屬QRCode享15%優惠。