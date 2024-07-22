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拜登震撼彈股匯雙殺！新台幣摜破32.8元下探近8年半盤中新低

中央社／ 台北22日電
新台幣匯率示意圖／聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖／聯合報系資料庫

美股續弱，加上美國總統拜登宣布退選，砸下震撼彈，今天再次上演股匯雙殺，台股跳水重挫逾700點，新台幣匯率跌破32.8元價位，早盤最低觸及32.836元，改寫近8年半的盤中新低紀錄。

美股主要指數19日持續走弱，道瓊指數下挫377.49點，那斯達克指數下跌144.28點，加上拜登21日宣布退出總統大選、放棄爭取連任，政經局勢不確定性升高之下，金融市場陷入亂流。

股匯市殺聲隆隆，台股一度暴跌逾700點，最低至22130.88點。台股慘遭血洗，新台幣兌美元也難逃貶勢，今天以32.73元開出後，跌幅迅速擴大，摜破32.8元價位，最低觸及32.836元、重摔逾1角，且改寫逾8年盤中新低。

匯銀人士分析，美股下跌加上拜登退選，市場持續消化消息面帶來的衝擊，上週五匯市爆出逾30億美元的巨量後，今天先觀察外資匯出及央行調節的力道，整體交投量能也是關注重點。

台幣匯率 拜登

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