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國泰金7月信心調查 過半民眾危機意識浮現 爆買房意願降

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
民眾買房意願下降。示意圖／聯合報系資料照
民眾買房意願下降。示意圖／聯合報系資料照

過半數民眾對台股危機意識在7月已經浮現。國泰金控22日發布2024年7月國民經濟信心調查結果，揭露國人對景氣展望及股市情緒樂觀指數，連兩月同步上揚。面對下半年，43％民眾預台股高點將超過2萬4，52％預期低點在2萬點之下、過半民眾危機意識浮現。

國泰金指出，此次調查於7月1日到7日進行，回收1.4萬份有效填答問券。台股7月第一周突破2萬3，股市正在持續登高，7月12日開始暴跌。

調查發現，受到政策轉變令買賣房意願連兩月呈現分歧，買房意願下降至-41.1、6月為-38.4，賣房意願指數則上揚至11.7 、6月為6.7。政府近月嚴查新青安房貸不當找人頭，或是轉租、短期買賣，並祭出嚴懲縮短貸款時間等政策。

國發會最新公布的5月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚。多數受訪者則認台經濟成長率在3％以上、達六成，88％預期通膨超過2％。

國泰金指出，整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步向上，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

7月調查顯示，民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高，大額消費意願指數增至14.8、為2024年3月以來高點。

43％預期台股高點過2萬4 逾半預期低點破2萬之下

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好同步上揚。國泰金指出，調查期間主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，然科技類股及國際股市多呈區間震盪偏升格局。

7月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至29.7，風險偏好指數上揚至24.9 、創2010年3月調查啟動以來的歷史新高。

民眾對2024年下半年台股高點預期，合計有43.1%民眾樂看位2萬4上方；低點預期，最多民眾、28.7%預期落2萬點到2萬1，也有高達22.4％民眾預期低點會介於1萬9到2萬區間，17.5％民眾則預期低點落在1萬8下方，整體來看，52％過半受訪者悲觀看台股跌破2萬點、相對悲觀。

針對民眾對2024下半年台股低點預期，7月的調查結果顯示：最多民眾(28.7%)預期2024下半年台股低點會落在20,000(含)~21,000區間，也有高達22.4%民眾預期低點會介於19,000(含)~20,000區間，17.5%民眾則預期低點落在18,000下方。整體來看，合計有52.3%民眾預期2024下半年指數低點可能跌破20,000(含)。國泰金控／提供
針對民眾對2024下半年台股低點預期，7月的調查結果顯示：最多民眾(28.7%)預期2024下半年台股低點會落在20,000(含)~21,000區間，也有高達22.4%民眾預期低點會介於19,000(含)~20,000區間，17.5%民眾則預期低點落在18,000下方。整體來看，合計有52.3%民眾預期2024下半年指數低點可能跌破20,000(含)。國泰金控／提供

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