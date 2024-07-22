元大銀行普惠金融教育 多元傳導推升金融信任

隨著科技的迅速發展和金融服務數位化趨勢，ESG永續發展的理念，已深植企業管理的DNA，元大銀行秉持著永續金融先行者的精神，整合通路資源，積極推動數位發展，以銀行的核心業務與ESG永續行動，進行雙軸轉型全面改造，藉由重視不同族群數位金融服務需求，時刻檢視客戶體驗回饋，作為持續精進的養分，逐步完善並拓展全方位的金融友善服務。強化國人金融素養，以提升生活品質，多元傳導推升金融信任，落實企業與永續行動的目標。

元大銀行深知數位金融與永續發展，是轉型行動中缺一不可的重要元素，透過推動新興科技、創新商業模式、持續培力與賦能，全面提升管理階層、客戶、員工及供應鏈廠商對於ESG的認知，並在不斷溝通與合作中投入參與行動。同時，元大銀行也積極投入社會關懷行動，與公益團體互動合作，分享數位社群行銷經營技巧，期待透過「Dream Big元大公益圓夢計畫」，充實公益團體社群媒體經營技能，進而促進永續社會持續發展。

金融詐騙頻傳、手法日新月異，隨著科技結構的改變，不同世代的民眾，都需建立正確的金融觀念。金融素養的普及化也備受重視，元大銀行持續深耕年輕世代族群，擴大數位金融生態圈場域，首創「校園鑽金大使計畫」，徵選大專校院青年作為重要橋樑，以學生視角及共通語言，交流數位金融服務。透過系統性課程與學生面對面互動，引導青年學生從實作中學習(類實習)，傳遞業務推廣、社群行銷、永續教育、場域見習等企業管理技能，建構青年學生們對於金融安全交易、投資理財、防詐識詐等知識涵養。藉由Z世代觀點製作投放的社群內容，更容易觸動目標群眾。

日常生活中，到餐廳吃飯、購票、結帳，掃描QR Code的自助服務已十分普及，不僅減少店家人力，也縮短顧客排隊等待的時間。各項消費都能”自助”看來方便，但對某些人(例如銀髮族、身心障礙者)來說，自助式服務反而讓他們卻步。元大銀行近年積極發展數位金融，考量不同族群需求，持續推行各項普惠金融措施：例如無障礙數位平台服務、前進離島、偏鄉推動小微型商家電子支付、全通路防範詐騙宣導，確保所有客戶能平等的享有金融服務。自2020年起，全臺分行建置培訓「數位種子」，以有溫度、手把手的服務，直接且有效將數位金融科技傳遞給有需要的客戶。元大銀行普惠金融教育，以多元傳導，推升社會對於金融科技的信任。