國銀富豪族將衝破萬人 有銀行大戶出現「鬆動」

12家國銀富豪戶財管業務，一手開發新大戶，另一手也開挖別家的大戶樁腳。據金管會2024年6月底統計，12家國銀高資產客戶數達9,524人，單月大增652戶，月增額是有該統計來最大量，預估7月將衝破萬人大關，顯示12家開辦銀行到位後，積極競找新大戶的態勢。

一家承辦富豪戶財管的民營主管說，各家都開發、找新富豪戶，也在挖別家大戶樁腳，已有銀行客戶數出現「鬆動」現象。

據金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，2024年6月底仍以中信銀2,043億元奪冠，月增3%，合庫AUM是1,977億元居次，月增幅僅0.3%，第一銀緊追在後，AUM是1,958億元，月增近3%，與第二大的合庫拉近差距到19億元，「坐三望二」。

再以客戶數來看，6月底中信銀客戶數1,988戶，客戶數與AUM雙奪冠，第二大是第一銀1,793戶，兆豐銀以1,552戶位居第三，合庫1,471戶屈就老四，較上月更月減66戶，是唯一前四大中，客戶數出現衰退者。

銀行主管坦言，客戶數減少、「鬆動」可能有三大原因，一、當市場競爭家數愈多，富豪戶資金流動更快，尤其富豪戶不太可能只與一家銀行往來，誰的家族規劃、資產整合等服務更好，誰才能取得富豪戶青睞。

二、各銀行富豪戶資格是每兩年要複審，當富豪戶資金移往別家，不符1億元財力門檻時，銀行就得將該戶剔除不計，客戶數自然下降，三、第一代凋零，遺產分配而無法服務時，也會讓客戶數減少。