快訊

拜登震撼退選！本周開盤前 五件國際事不可不知

麥當勞也出包！「菜怎麼咬不爛」 勁辣雞腿堡竟夾標籤紙

決定關鍵過程曝！拜登開家庭會議後拋退選震撼彈 賀錦麗最後一刻才知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「川普交易」讓資金大挪移？ 美大選前富豪戶會這麼做

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融圈示警「川普交易」恐讓富豪戶在美國大選前，資金再出現挪移。 路透
金融圈示警「川普交易」恐讓富豪戶在美國大選前，資金再出現挪移。 路透

據金管會2024年6月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆1,682億元，月增708億元是今年來次大量，配置基金轉熱，占比一口氣攀升到13.3%追平近兩年新高，債券占比12.5%也續締新猷；惟金融圈示警「川普交易」恐讓富豪戶在美國大選前，資金再出現挪移。

所謂「川普交易」又稱「川普2.0」是指川普主張減稅和提高關稅，降稅會讓財政收支惡化，美債評等遭挑戰，提高關稅會讓貿易成本增加，恐助長通膨導致降息不易，這些不確定性，都可能讓富豪戶對風險性資產先縮手觀望。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，6月因股債行情大好，重燃富豪戶對基金、債券等風險性資產熱情，7月科技股漲多拉回，非全產業類股重挫，顯示非恐慌性修正，料影響富豪戶有限，但積極度應會不如6月。

金融圈依富豪戶風險屬性多以安全穩健、非追求高資本利得來看，一、7月富豪戶對風險性資產應不會再大量增加，二、美國大選前，約9~10月富豪戶縮手觀望態勢會愈加鮮明，資金有機會再重回存款「現金為王」的保守以對。

該主管說，全球股市飆高但波動度加劇，大戶會居高思危，以避開美國大選前的不確定性。

據金管會2024年6月底統計，富豪戶資產配置中，以基金飆升到13.3%是22個月單月新高，月大增1.1個百分點，是所有商品增額最大，以總AUM估算，富豪戶總持基金部位達1,554億元。

配置債券占12.5%續寫新高，月增0.1個百分點，顯示6月股債市熱絡讓富豪戶更願持有風險性資產。

配置存款占比卻較上月大降1.3個百分點到49.5%，已連兩個月下滑，更是近一年半來首度跌破五成大關，保險占比已連三個月維持11.4%的史上低點。銀行主管說，6月存款占比驚見跌破五成，是因6月行情好、富豪戶將挪移存款到基金與債券。

其他影響存款占比高低，還包括各銀行需每兩年複審大戶資格，當大戶不願續約、又或是第一代凋零而無法服務，都會讓存款、AUM縮減，但就12家國銀競爭激烈、瘋狂開發新戶，存款約占五成左右的水位暫難撼動。

銀行局副局長林志吉則說，存款占比跌破五成，是因升息近尾聲，存款已不具吸引力，後續更因市場預期降息，讓資金往海外債、基金等固定收益商品做配置。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆1682億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的5.6倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。

川普 美國大選

延伸閱讀

下一場大選辯論 川普喊：讓福斯取代ABC主辦

國銀富豪戶 基金配置轉熱…金融圈：川普交易恐再帶動挪移

12家國銀高資產客戶 單月大增652戶…寫紀錄

拜登退出美國總統大選 支持賀錦麗戰川普

相關新聞

「川普交易」讓資金大挪移？ 美大選前富豪戶會這麼做

據金管會2024年6月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆1,682億元，月增708億元是今年來次大量，...

國銀富豪族將衝破萬人 有銀行大戶出現「鬆動」

12家國銀富豪戶財管業務，一手開發新大戶，另一手也開挖別家的大戶樁腳。據金管會2024年6月底統計，12家國銀高資產客戶...

彭金隆：拚亞洲資產管理中心 挺設TISA個人投資儲蓄帳戶

近年外匯避險成本節節攀升，促成引導壽險資金留台好時機，金管會主委彭金隆接受專訪透露，他將打造具「台灣味」亞洲資產管理中心，力拚2年有感、4年有變、6年有成，除了引導壽險資金加碼投資台灣外，他也支持推動建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度，擬向財政部建議一定投資金額享租稅優惠。

川普當選恐衝擊外資信心 金管會：沙盤推演潛在變數

美國總統候選人川普表態台灣應付給美國保護費，台股連2日暴跌近千點，市場高度關注，一旦川普當選，會否衝擊外資對台股信心，金管會主委彭金隆接受中央社專訪時透露，「想好因應對策更重要」，對於可預期的變數，金管會都會進行預演模擬。

杜絕大股東職權不符亂象 金管會拚立院下會期修法

為避免大股東未在公司任職卻不當介入經層決策，金管會主委彭金隆接受中央社專訪時表態，立法院下會期有機會推進金控法及銀行法修正，他會秉持權責相符、資訊透明2大原則修法，對於無職有權的大股東，將維持原版本，以罰鍰為行政處分。

壽險接軌財報沿用覆蓋法？ 彭金隆：輿論難以支持

壽險業將於2026年接軌IFRS 17，業界以維持財報穩定性為由，希望爭取股票、基金等投資可繼續沿用現行覆蓋法。金管會主委彭金隆接受中央社專訪時直言「繼續適用難度很高且不易得到輿論支持」，但將持續了解產業需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。