壽險接軌財報沿用覆蓋法？ 彭金隆：輿論難以支持

壽險業將於2026年接軌IFRS 17，業界以維持財報穩定性為由，希望爭取股票、基金等投資可繼續沿用現行覆蓋法。金管會主委彭金隆接受中央社專訪時直言「繼續適用難度很高且不易得到輿論支持」，但將持續了解產業需求。

未來壽險業接軌IFRS 17，屆時現行帳列P&L（透過損益按公允價值衡量）的股票、基金等資產適用的覆蓋法將退場，也就是說，目前在覆蓋法下股價波動僅影響淨值，處分才影響損益的現象將走入歷史。近日有大型壽險公司拋出提議，希望金管會准壽險業財報在接軌後繼續沿用覆蓋法，掀起矚目。

彭金隆接受中央社專訪時指出，壽險業財報適用覆蓋法，是因接軌過渡期資產與負債面不匹配所採取的特殊作法，好處在於評價波動不會影響損益，僅在處分階段進入損益，因此業者要獲利時賣、不想影響損益就不動。

彭金隆直言，在接軌IFRS 17後，覆蓋法法源已刪掉，接軌後若要繼續沿用，國際上說服力不夠，畢竟會計準則前提講得很清楚，繼續維持覆蓋法確實比較特殊，論理上的支持也不容易。

彭金隆說，業者提出建議，一定有業者看到的點，他並沒有直接論定一切完全不行，但目前觀察可能性不高、障礙不小，但仍會審慎考量業界意見，「若事實證明會嚴重影響市場，還是會考量各種方法，但現在觀察，接軌後要繼續適用難度非常高，也不易得到輿論支持」。

彭金隆指出，在覆蓋法落日後，若壽險業想讓資產評價損益反映於淨值，還是可放在OCI（其他綜合損益），想反映在損益，可放在P&L，但賺錢開心、虧錢也要承受。

他提到，金管會還在全面了解業者未來面對的接軌衝擊，依目前金管會了解，就接軌IFRS 17的作業準備上，業界都已準備得差不多，他並重申，將推動保險業2026年如期接軌。