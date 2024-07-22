杜絕大股東職權不符亂象 金管會拚立院下會期修法

為避免大股東未在公司任職卻不當介入經層決策，金管會主委彭金隆接受中央社專訪時表態，立法院下會期有機會推進金控法及銀行法修正，他會秉持權責相符、資訊透明2大原則修法，對於無職有權的大股東，將維持原版本，以罰鍰為行政處分。

近年因影子董事干涉公司經營決策，金控業屢遭金管會重罰，外界稱之「大股東干政」。為處理金融業長年影子董事弊病，金管會啟動金控法及銀行法修正，彭金隆接受專訪時表示，外界常以防範「大股東干政」形容此次修法，但他的態度是立法要中性，要避免用先入為主的名詞，他希望持平從公司治理角度出發，推進金控法及銀行法修正。

彭金隆說，公司治理不外乎2個重要概念，一是權責相符，即什麼職位該負什麼責任，清清楚楚，若無職而有權，影響公司正常經營，即違反權責相符原則，必須受到約束，二則是資訊透明，未來金控法及銀行法修正，他將會秉持權責相符、資訊透明原則去修法。

彭金隆說，他會請銀行局全面檢視條文，避免條文有不明確的文字讓執行上有窒礙，亦讓業界較好遵守。

彭金隆強調，整體而言，修法將不會脫離權責相符、資訊透明2原則，「這才是公司治理的正辦」。

國內金融業受到高度監管，監理與發展間的平衡要如何拿捏，考驗歷任金管會首長的智慧。彭金隆說，過往在擔任教授時，他曾詢問過學生，一輛跑車是煞車厲害還是引擎厲害，大家以為一定是引擎，但其實跑車能成為跑車，最重要是那個煞車，否則車子衝出去就回不來了。

彭金隆表示，金管會其實如同開車，目的是要前進，且要安全地前進，因此煞車是關鍵，雖然煞車無法讓車子前進，只有油門才會，但一定要有安全的煞車，駕駛才能夠踩下油門。

「監管與發展並不衝突」，彭金隆指出，金管會並非只是管制市場的機關，而是用以讓市場前進，在歷任金管會主委的努力下，金管會的煞車已相當穩健，他除了持續讓煞車穩健發揮功能外，亦將重視踩下油門，穩健發展前進。