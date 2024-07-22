彭金隆：拚亞洲資產管理中心 挺設TISA個人投資儲蓄帳戶

近年外匯避險成本節節攀升，促成引導壽險資金留台好時機，金管會主委彭金隆接受專訪透露，他將打造具「台灣味」亞洲資產管理中心，力拚2年有感、4年有變、6年有成，除了引導壽險資金加碼投資台灣外，他也支持推動建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度，擬向財政部建議一定投資金額享租稅優惠。

行政院宣示將引導上兆元資金支持國內建設，並推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會在其中扮演關鍵角色。彭金隆接受中央社專訪指出，台灣金融業產值對GDP貢獻比長年落在6%上下，金融業表現與GDP成長一樣沒特別差、但亦不突出，未來確實還有很大發展空間，他希望金融業超額成長，因此提出將台灣打造為亞洲資產管理中心願景，希望推動金融業往前邁步。

彭金隆說，新加坡作為亞洲金融中心之一，吸引國際資金靠的是稅率、語言及外匯制度，台灣即便沒有這些因素，不見得做不了亞洲資產管理中心，因台灣有高額民間財富、產業投資機會，且民眾投資意願及動能極強，再加上政府支持共4大優勢存在，有能力發展出以留住台灣人財富為主、引導外資為輔投資台灣的「台灣味」亞洲資產管理中心。

彭金隆透露，金管會打造亞洲資產管理中心的藍圖內，推動建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度亦列入其中，期盼讓投資人享有租稅優惠，提升民眾投資管理資產能力與意識。

目前投信投顧公會爭取參考日本作法，希望投資可享新台幣2.4萬元列舉扣除額。

彭金隆說，他支持建立TISA制度，有2大考量，除了因應超高齡社會來臨鼓勵退休儲備外，亞洲資產管理中心強調投資教育，他希望台灣人年輕時即培養理財及資產管理概念，透過及早涉入，提高認知及專業度，同時達到防詐效果，降低遭遇投資詐騙可能。

不過涉及租稅優惠政策，彭金隆強調金管會尊重財政部意見，若財政部洽詢金管會，金管會會秉持專業給予回覆。

彭金隆進一步喊出政策目標，將以6年3步驟模式打造亞洲資產管理中心，以每2年作為檢核點，前2年拚有感、4年後有改變、6年後有成果，前2年首要之務是推動法規鬆綁，讓市場感覺這件事「來真的」，4年內透過資產管理市場規模明顯擴增、市場參與者顯著增加，要讓市場感覺「真的有變化」，6年後希望成績受國際認可台灣的努力。

他說，英國智庫今年3月公布全球金融中心指數（GFCI），台北掉至第73名，「台灣不應該70幾名」，金管會會研究此項指標，透過務實推進亞洲資產管理中心願景，他希望作出實際成績，提升排名以提振台灣金融國際能見度。

不過他也坦言，台灣無論法人或個人資金，有許多未留在台灣投資，金管會將從法規鬆綁、制度彈性及政府承諾3大角度務實推進，希望一步步引導一部分國內資金留在台灣、投資台灣，進而對台灣面臨的挑戰，如長照、公共設施及基礎建設等帶來助益。

因國內債市胃納不足且長年低利率，壽險業有近新台幣23兆元資金投放海外，在彭金隆描繪的亞洲資產管理中心願景中，壽險資金加碼投資台灣將是關鍵拼圖之一。彭金隆點出，台美利差擴大，壽險業海外投資獲利遭避險成本吞噬，現在正是很好的時機引資留台，業者有更強烈動機、意願將資金投資國內。

除了海外投資避險成本高昂帶來的天時地利外，新政府政策大力支持亦讓壽險資金回台展露曙光。彭金隆說，引導壽險業投資國內公共建設，最關鍵仍卡在案源，「台灣不缺資金，缺的是標的」，因此國發會正務實推動成立整合協調平台，彙整各部會主政案源，例如內政部主政的社宅、交通部管理的交通建設、經濟部統籌的電力事業等。

他提到，待有了案源，若後續要推證券化或金融商品工具化，金管會可提供技術協助，若保險業投資遭遇法規障礙，金管會可以調和經管法規，並將在政策面給予紅蘿蔔，保險業除了直接投資公建外，例如現在投資到公建的私募股權基金亦考慮可適用1.28%風險係數，資本計提壓力相對減輕，他相信只要有案源，引導壽險資金加碼投資台灣，很快可看見成效。

然而台灣面臨地緣政治風險考驗，彭金隆不諱言，在打造亞洲資產管理中心的規劃中，若從留住國內資金角度出發，地緣政治影響因素相對會降低許多，台灣味的亞洲資產管理中心目標是留財為主，當定位清楚，即使會受地緣政治影響，影響相對小。