人物側寫／換了位置變了人 為工作謝絕應酬

從五二○上任至今兩個月，金管會主委彭金隆讓外界看到很多他不同的面向。雙魚座的他，在執行政務時兼具理性與感性，強調推出所有政策就是要讓民眾「有感」，同時過去在業界好人緣的他，換了位子就像換了個人，謝絕所有應酬，他說，「我是變了個人，但等我卸任後就會變回來」。

對於角色轉換，彭金隆多次強調金管會是市場秩序的維護者，而非資源的分配者，「因此，認不認識主委不重要」。他說，的確有朋友說發現他變了，但他告訴友人，「不是我變了，只是我的位子變了，行為就要隨著改變」，因為現在的職位不允許他做讓別人有疑慮的事。

彭金隆在學者期間，不僅專業，人緣也絕佳，先後擔任過多家壽險公司的獨立董事，因此他接任金管會主委後，「工作加量又減薪」。對比過去，他笑稱，除了薪水減少外，工作量可能是以前的十倍以上，還少了當教授時每年四個多月的寒暑假。

儘管如此，他仍義無反顧地接下這個重任，而且以最嚴格的標準來約束他和業界的互動。彭金隆接受本報專訪時再度提出他的八字箴言，「以法律人，以理服人」，希望以制度規範金融市場秩序與安全，讓監理作法更透明且可預期，這也對未來台灣要競逐國際金融市場非常關鍵。

至於會否對以前任職的公司刻意避嫌？彭金隆坦蕩地說，只要對大家一視同仁，他歡迎各界來談公事，「但是要有其他同仁在，不能私下」。

而為了避免瓜田李下，彭金隆現在天天回家吃晚餐，不去應酬，對於朋友說他變了，他淡然地說，倘若真的是好友，就能理解、體諒，「認識的叫朋，知心的叫友。所以有句話這麼說，高朋滿座，卻無友一人。」似乎對於目前的職務帶給他的人際關係轉變，早有充分體悟。