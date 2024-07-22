金管會主委專訪／彭金隆：留財引資 投資台灣

行政院日前宣布要啟動打造台灣成為「亞太資產管理中心」的計畫，金管會主委彭金隆表示，未來執行計畫將以「留財為主」、「引資為輔」，並以投資台灣為核心，作為推動計畫的三大重要方針；此外，不會取代或複製香港、新加坡，「要走出台灣自己的路」。而針對金融整併議題，他認為金管會「是市場秩序的維護者，而非資源的分配者」，因此不會設定合併推動的家數目標，重點在於合併後是否顧及消費者及股東的權益。

彭金隆接受本報專訪時指出，台灣產業的國際競爭力，帶動台股市值高達兩兆四千億美元，排名全球第九，國際資金對台灣投資的興趣愈來愈濃，這就是台灣作為亞太資產管理中心的利基。

可直接投資的產業 機會多

台灣要成為亞太資產管理中心喊了許多年，外界質疑能拚得過新加坡、香港甚至東京嗎？彭金隆說，台灣要邁向亞太資產管理中心之路，「不取代，也不複製，但一定會借鏡他們的優點」。他指出，新加坡及香港有稅負、外匯自由與語言優勢，「但我們也有獨特的優勢」。星港沒有像台灣這麼多元的產業，因此稅率公平和匯率維持的問題較少，台灣卻多了很多可以直接投資的產業機會，所以「要走出台灣自己的路」。

彭金隆表示，在ＡＩ與半導體風潮之下，國際間更注意台灣產業的實質投資機會。此外，台灣民間財富估計約有兩百兆元，其中百分之四十資金在海外，因此推動亞太資產管理中心計畫將以「留財為主」、「引資為輔」，以投資台灣為核心。

無懼地緣緊張 留得住資金

彭金隆也說，亞太資產管理中心已鎖定五大目標對象，包括高資產的個人或家庭、本國機構法人、本國退休基金、海外台商。至於地緣政治緊張是否會阻礙資金來台，他表示，比起外國人，多數國人反而淡定，「所以才能留財」。成立亞太資產管理中心並非取代誰，因為全球客戶仍會分散投資，例如，想要投資ＡＩ不一定要去新加坡，也許就會來台灣。

彭金隆強調，推動亞太資產管理中心目前規畫三個「兩年計畫」，首先要「兩年有感」，讓全民動起來，「四年有變」，讓產值增加結構有改變，以及「六年有成」，例如國際金融中心排名從七十三名顯著拉升，包括人流，金流、商品、參與機構以及誘因都能逐步到位。

至於資產規模，彭金隆表示，金管會也會訂定發展指標，例如香港目前資產規模四兆多美元，台灣還不到一兆美元；另外，鼓勵台灣股市和國外交易所交流互相掛牌，也是可以努力地方，「最重要市場要有感」。

而在金融業的整併，彭金隆指出，金管會「是市場秩序的維護者，而非資源的分配者」。金管會不會設定合併推動的家數目標，而且直接訴諸家數減少，誰進誰退很難有標準。至於合意與非合意，他說，主要是法律形式的發動，非合意的併購，則在於市場公開收購，金管會的重點在於合併後金融秩序的維持，以及是否顧及消費者及股東的權益。