12家國銀高資產客戶 單月大增652戶…寫紀錄

12家國銀富豪戶財管業務，一手開發新大戶，另一手也開挖別家的大戶樁腳。金管會統計至今年6月底，12家國銀高資產客戶數達9,524人，單月大增652戶，月增額是有統計來最大，顯示銀行積極競找新大戶。

一家承辦富豪戶財管的民營主管說，各家都開發、找新富豪戶，也在挖別家大戶樁腳，已有銀行客戶數出現「鬆動」。

金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，6月底仍以中信銀2,043億元奪冠，月增3%，合庫AUM是1,977億元居次，月增0.3%，第一銀AUM是1,958億元，月增近3%，與第二大的合庫拉近差距到19億元。

再以客戶數來看，6月底中信銀1,988戶，客戶數與AUM雙奪冠，第二大是第一銀1,793戶，兆豐銀1,552戶居第三，合庫1,471戶第四，較上月減66戶，是前四大中唯一客戶數出現衰退。

銀行主管坦言，客戶數減少、「鬆動」有三大原因，第一，當市場競爭家數愈多，富豪戶資金流動更快。第二，各銀行富豪戶資格每兩年要複審，當資金移往別家，不符1億元財力門檻時，就得剔除不計；第三，第一代凋零，遺產分配而無法服務時，也會讓客戶數減少。