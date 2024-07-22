國銀富豪戶 基金配置轉熱…金融圈：川普交易恐再帶動挪移

據金管會今年6月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆1,682億元，月增708億元是今年來次大量，配置基金轉熱，占比一口氣攀升到13.3%，追平近兩年新高，債券占比12.5%也續締新猷；惟金融圈示警「川普交易」恐讓富豪戶在美國大選前，資金再出現挪移。

所謂「川普交易」又稱「川普2.0」，是指川普主張減稅和提高關稅，降稅會惡化財政收支，美債評等遭挑戰，提高關稅會增加貿易成本，恐助長通膨導致降息不易，這些不確定性，都可能讓富豪戶對風險性資產先縮手觀望。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，6月因股債行情大好，重燃富豪戶對基金、債券等風險性資產熱情，7月科技股漲多拉回，非全產業類股重挫，顯示非恐慌性修正，料影響富豪戶有限，但積極度應會不如6月。

金融圈依富豪戶風險屬性多以安全穩健、非追求高資本利得來看，第一，7月富豪戶對風險性資產應不會再大量增加，第二，美國大選前，約9月至10月富豪戶縮手觀望態勢會愈加鮮明，資金有機會再重回存款「現金為王」的保守以對。

該主管說，全球股市飆高但波動度加劇，大戶會居高思危，以避開美國大選前的不確定性。

據金管會今年6月底統計，富豪戶資產配置中，以基金占比飆升至13.3%、為22個月單月新高，月大增1.1個百分點，是所有商品增額最大，以總AUM估算，富豪戶總持基金部位達1,554億元。

配置債券占12.5%續寫新高，月增0.1個百分點，顯示6月股債市熱絡讓富豪戶更願持有風險性資產。

配置存款占比卻較上月大降1.3個百分點到49.5%，已連二月下滑，更是近一年半來首度跌破五成大關，保險占比已連三月維持11.4%的史上低點。銀行主管說，6月存款占比驚見跌破五成，主要是因為6月行情好、富豪戶將挪移存款到基金與債券。

其他影響存款占比高低，還包括各銀行須每兩年複審大戶資格，當大戶不願續約、又或是第一代凋零而無法服務，都會讓存款、AUM縮減，但12家國銀競爭激烈、瘋狂開發新戶，存款約占五成左右的水位暫難撼動。

銀行局副局長林志吉則說，存款占比跌破五成，是因升息近尾聲，存款已不具吸引力，後續更因市場預期降息，讓資金往海外債、基金等固定收益商品配置。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆1,682億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的5.6倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。