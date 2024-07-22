元大壽「享美年」 樂退好幫手

元大金控（2885）旗下元大人壽指出，高齡化社會加上通膨影響，民眾認為退休金準備遠比想像困難。「元大人壽享美年美元利率變動型增額還本終身保險」不僅擁有壽險保障，且首年即可領取生存保險金，年年享有穩定現金流等優質特色，可滿足各族群對於安享退休的規劃需求。

元大人壽建議民眾，退休準備首重保障規劃，面對未知的風險，保險保障可以為家庭撐起防護傘，守護長期累積的資產。

有感於一般民眾面對退休準備時不知從何著手，元大人壽建議不變的原則是儘早開始及選擇適合的工具，才能安心實現退休規劃，而保險商品的特性就非常適合屆齡退休族群作為穩健財務規劃的選擇。

元大人壽指出，新推出「元大人壽享美年美元利率變動型增額還本終身保險」，不僅擁有壽險保障，更兼具三大優質特色，即一、首年即可領取生存保險金，年年享有穩定現金流；二、美元收付打造多元資產配置；三、資產傳承規劃安心，這三大特色可滿足各族群對於安享退休的規劃需求。

元大人壽指出，首先，投保首年即可領取生存保險金，年年享有穩定現金流的特色，是指投保首年即可領取生存保險金且每年發放，為退休後的生活挹注穩定現金流，活到老領到老，持有愈久效益愈高，資產安穩累積，享受生活更無憂。

其次在美元收付創造多元資產配置方面，元大人壽享美年美元利率變動型增額還本終身保險的美元收付可選擇3年期或6年期繳，利於多元資產配置，且每年有機會享「增值回饋分享金」，打造優質退休生活好輕鬆。

資產傳承規劃部分，元大人壽指出，元大人壽享美年美元利率變動型增額還本終身保險，在壽險保障部分，「身故保險金」與「完全失能保險金」可約定一次領取或分期定期給付，資金規劃更靈活，相當適合想運用穩健工具規劃資產傳承的客戶。