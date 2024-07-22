下半年獵才目標1.3萬人 六大壽險搶人大戰…開打

壽險公司業務員飯碗不好捧，使得不少業務員另尋出路，登錄人數連續三年衰退，據壽險公會統計，截至今年6月止，壽險公司業務員跌破21萬人關卡，來到20.6萬人。而六大壽險公司今年增員目標人數，總計達21,100人，為了達成目標，六大壽險下半年紛紛透過業務制度改革、校園徵才、鼓勵斜槓等方式，爭取新血加入。

各大壽險公司積極出招搶才，據統計，六大壽險公司2024年上半年累計新聘人數達到7,423人，其中，富邦人壽上半年新登錄人數2,222人，外勤業務員人數17,682人，2024年全年業務增員人數目標預計5,000人；南山人壽上半年新登錄1,581人，總業務員人數33,654人，2024年業務員增員目標約5,000名；國泰人壽上半年新登錄人數1,556人，外勤業務員人數達23,330人，2024年預計招募4,500人。

新光人壽上半年新登錄人數1,023人，外勤業務員達11,756人，總登錄人數14,057人，2024年業務增員人數目標2,500人；凱基人壽上半年新登錄700人，業務員總數15,900人，2024年增員目標約2,500人；台灣人壽上半年新登錄人數341人，業務員人數達7,930人，2024年希望引進1,600名新人。

下半年為了吸引新血加入，壽險各出奇招，富邦人壽以「創業制」為核心，廣邀各行業優質且卓越人才、轉職者、新鮮人等加入富邦創業，亦擴大招募管道，於全台各地舉辦「育鷹創業說明會」，挖掘潛力人才。新光人壽下半年則將透過校園實習生專案、同業轉任專案、「珍珠計畫」落實師徒制，以及組織造勢表揚大會等，凝聚新人向心力與提升定著。

國泰人壽表示，2024年為國泰人壽業務通路的新元年，推出全新招募專案「領航新秀專案」，加上豐富集團資源及專屬數位工具，協助日常行銷工作。自專案上線以來，引進的新人產能較去年同期提升22%；南山人壽積極培力青年，深入校園舉辦各式活動，如暑期營隊、校園樂活競賽、產學合作與獎學金等，及早將保險觀念置入於年輕學子，擴大南山人壽在年輕族群的品牌心占率。在育才與留才方面，南山人壽提供每月專案獎金，助優質人才首年度收入突破百萬。

凱基人壽下半年推出全新的「卓越專案培育計畫」 ，用意於深化培育新人，幫助擴大引流加入組織財補，強化增員動能；台灣人壽則推出「新世代財補方案」，讓年輕人在學習保險專業知識與業務技能的階段，收入與學習可以達到平衡點。