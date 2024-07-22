六大壽險育才、留才…AI教練出動

六大壽險不只徵才，更要積極「育才、留才」，看好AI發展趨勢，壽險業也透過AI技術大幅提升培育訓練的效率和效果，同時AI也能輔助業務執行，營造高效工作環境來留才和發揮人力最大價值，因此也誕生AI虛擬講師、AI保險助理等功能。

新光人壽表示，2020年即導入「AI教練」運用於新人培訓課程。可就學員約訪內容、拒絕處理、聲音語調、面部表情等，分析學員優缺點給予評分與建議。且新壽也導入生成式AI技術，與神通資訊等科技廠商，打造可智能對練的「AI虛擬講師-商品對練課程」，讓新進同仁提高銷售自信心和快速累積銷售專業力。

南山人壽同樣以AI技術協助人才的培育訓練，以生成式AI生成擬真的虛擬人偶影音教學，完訓人次超過6,000人，平均課程問卷滿意度高達90%；另外，智能理賠工作平台結合理賠風險和審核經驗AI模型，針對較資淺理賠人員提供風險分數和審核指引，提高獨立作業能力，縮短人才養成時間。

凱基人壽亦透過人工智慧技術導入，提供同仁全方位人才培育及展業支持，包括透過生成式AI與業務員隨時進行互動式實戰行銷情境對練，及快速整合關於行銷或增員時，業務員所需資訊。