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簽帳金融卡 搞定多幣別兌換

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

出國旅遊選擇雙幣信用卡，可以免去兌換外匯現鈔的麻煩與丟失風險，但一張雙幣信用卡只限一種外幣，等於常去日本、美國就要辦日圓、美元雙幣信用卡各一張，但市場上也有銀行發行多幣別借記卡（或稱簽帳金融卡），不管是到哪些國家使用哪種外幣，只要帳戶有外幣存款，一張卡就搞定。

雙幣信用卡是台幣對應一種外幣，所以如果日圓、美元、歐元雙幣信用卡都需要，就要辦三張卡。借記卡則是連結持卡人外幣帳戶，使用時直接圈存外幣扣款，所以帳戶可以多種外幣，借記卡自然也可使用多種外幣，同一張卡到日本刷日圓、到美國刷美元。

永豐銀指出，多幣別簽帳金融卡連結外幣帳戶，持卡人在境外消費或提款，銀行會在持卡人帳戶外幣組合存款圈存扣款貨幣。綁定外幣帳戶支援幾種外幣，即一張借記卡可以幾種外幣消費。

必須留意借記卡不是信用卡，因此消費時必須帳戶內有存款，萬一帳戶內相應外幣存款餘額不足，銀行就會從新台幣存款帳戶換匯扣款。如此一來，就如同使用一般信用卡，換匯時機無法自己決定，而是跟隨刷卡動作由銀行強制換匯。

信用 出國旅遊 日本

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