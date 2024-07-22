雙幣信用卡 躍旅遊神卡

步入暑假旅遊旺季，國人最愛去日本旅遊，並且使用信用卡刷卡消費比率也大增，在台灣換匯帶外幣現鈔出遊愈來愈少。兼具信用卡安全便利特性，又可以配合擇機換匯降低匯兌成本的雙幣信用卡，成為銀行鼓勵國人出遊愛用神卡，並且附帶可搭配外幣高利定存專案、自己擇機換匯降低匯兌成本的優點。

雙幣信用卡和一般信用卡的差別，在於雙幣信用卡在國外刷卡消費時，其外幣消費帳單是以外幣收取支付，因此民眾申辦雙幣信用卡必須開立外幣存款帳戶，繳付帳單時銀行即可自外幣帳戶的同一外幣存款扣款。一般信用卡則是根據消費結帳時匯率換算新台幣，再以新台幣繳交帳單。

凱基銀行個金總處資深副總經理王開平表示，雙幣卡具有免去兌換外幣現鈔、節省現鈔換匯手續費，以及方便安全的優點外，持卡人也可選擇較佳的換匯時機購入外幣，待出國使用雙幣卡消費，帳單直接從外幣帳戶扣款，無須擔心匯率波動。

一般信用卡出國消費，持卡人不能選擇換匯時點，但雙幣卡持卡人有機會在出遊前，先伺機換匯存入外幣，甚至若有短天期外幣高利定存，還可匯差、利差兩頭賺，等要繳交信用卡帳單，就可以相對便宜成本的外匯存款繳交，降低旅遊成本。

以目前國人最常出遊國家及最常使用外幣來看，首推日本，其次為美國、歐洲，因此銀行發行的雙幣信用卡，也是以日圓、美元、歐元為大宗，部分銀行甚至三種幣別的雙幣信用卡都有發行，以提供消費者選擇使用。不過，由於雙幣信用卡發卡成本較高，因此目前有發雙幣卡的銀行並不多，一共有兆豐、中信、國泰世華、台新、合庫、一銀、玉山、永豐，以及最新加入戰局的凱基銀行等九家銀行，其中，同時發行日圓、美元、歐元三種幣別雙幣信用卡的銀行，則只有五家，為凱基、台新、一銀、玉山、永豐。

雖然雙幣卡訴求在出國旅遊免換鈔與安全便利等優點，但其實也有國內旅遊的優惠好康。比方台新雙幣卡可兌換高鐵服務、住宿券、美食券等，凱基銀更是獨家發行雙幣哩程卡，消費兌換哩程不只可換航空公司機票，國內高鐵旅遊也可兌換。